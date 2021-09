Ve čtvrtek oslavil čtyřicáté narozeniny, v pátek pomohl jednou asistencí k výhře Mladé Boleslavi 4:1 nad Vítkovicemi. A po zápase mohl po právu rozdávat úsměvy. "Nikdy jsem neplánoval, že tady budu obtěžovat tak dlouho,“ prohlásil o své hokejové dlouhověkosti po zápase boleslavský kapitán a oslavenec Martin Ševc. Klub pro něj navíc přichystal předzápasovou oslavu přímo na ledě. Boleslavský dres se čtyřicítkou na zádech mu předali jeho dva synové.

Ceremoniál před zápasem jste si evidentně užíval.

Já jsem nikdy nepřemýšlel, že bych hrál do čtyřiceti, takže si už užívám každý zápas. Tohle bylo pěkné, že si na mě vzpomněli.

Neukápla slza, když vám synové předávali dres přímo na ledě?

Slza ne, ale zahřálo mě to u srdíčka. Vůbec jsem nevěděl, že tam budou i synové, bylo to hodně milé překvapení. Člověk si v tu chvíli promítne, že už tady opravdu otravuje dlouho. A jsem rád, že klukům na ledě ještě stíhám.

Jak se člověk cítí jako čtyřicátník?

Každé ráno to bolí víc a víc. Musím ale zaklepat, že tělo funguje, a to je hlavní. Myslím, že se na ledě ještě úplně netoulám.

Musíte se nějak víc nebo jinak připravovat?

Spíš se o sebe člověk musí víc starat a regenerovat. Regenerace už není tak rychlá jako před pár lety.

Do kolika let se dá hrát hokej?

To já vůbec netuším. Už několik let zpátky jsem říkal, že končím, ale pořád tady obtěžuji. Záležet bude na tom, jestli bude chuť, zdraví a také samozřejmě zájem.

Neuklidnil jste se na ledě po čtyřicítce? Dneska jste tam neměl žádný konflikt?

Uvidíme, zatím je začátek ligy, emoce asi teprve přijdou. Ale snažím se to krotit, protože už v Lize mistrů jsme na to dojeli. Já jsem se to zbytečně přehnal ve Švédsku na Frölundě, kde jsme měli dobře rozehraný zápas a pak jsme tam padli, což byla škoda. Když se tam budu chovat jako blázen, tak potom zbytečně strhnu i mladší spoluhráče.

Dnes jste dostal jako dárek výhru. Byly v kabině i jiné dary?

Pár dárečků v kabině už jsem dostal a bylo to příjemné a hlavně vtipné.

Jak důležité bylo vrátit se do formy jakou jste měli před zápasem na Spartě? Dnes to byl totiž přesvědčivý výkon.

Dneska to byl náš standardní výkon. Naopak na Spartě to od nás bylo hodně nestandardní. Asi na nás dolehl náročný start soutěže spojený s Ligou mistrů a cestováním. Je špatné se na to vymlouvat na začátku ligy, ale asi jsme byli z toho startu trošku vyčerpaní. První dva zápasy extraligy se nám navíc nepovedly, pak jsme museli zabrat.

Proti Vítkovicím jste ale měli dobrý start do zápasu. Navíc to byly hodně přímočaré akce, to byl záměr?

Věděli jsme, že Vítkovice brání dobře střední pásmo, tak jsme chtěli vytáhnout jednoho hráče a zbytek do toho najíždět v rychlosti, a to se nám povedlo do puntíku.