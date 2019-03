Mladá Boleslav – Dva nejlepší týmy základní části vstoupí ve středu do play off hokejové extraligy proti úspěšným celkům z předkola. Vítěz Prezidentského poháru Liberec přivítá v úvodním čtvrtfinále Mladou Boleslav a Třinec, který zůstal v základní části jen o dva body zpět, čeká ocelářské derby s Vítkovicemi. Ve čtvrtek obě série pokračují ve stejných arénách.

Bílí Tygři vyhráli základní části potřetí za čtyři sezony. A v předchozích dvou případech si následně zahráli finále. V roce 2016 dobyl Liberec historický první titul, o rok později podlehl v boji o zlato Brnu.

„Rozhodně ale nevstupujeme do play off jako jediný favorit. Vstupujeme do něj jako tým, který má rozhodně nejvyšší ambice, ale je nás tam takových více,“ řekl kouč Filip Pešán s tím, že na titul může dosáhnout prakticky každý z osmičky čtvrtfinalistů.

„Jestli jsme favoriti nebo ne, nás nezajímá. Chceme teď hlavně vyhrát první zápas, což je ve středu. Respektujeme, že jsme vyhráli Prezidentský pohár, což je pro naši organizaci super. Na druhou stranu ale víme, že začíná nová soutěž. A my chceme být připraveni,“ zdůraznil Pešán.

„Hovořit o tom, kdo je favorit, je spíše pro novináře. Nezáleží na tom, s kým budeme hrát. Pokud chceme vyhrát titul, musíme porazit všechny. Prezidentský pohár je pro nás jen první stupínek, my chceme výš,“ doplnil zkušený obránce Ladislav Šmíd.

Mladá Boleslav se v regionálním derby týmů, jež od sebe dělí jen 50 kilometrů, nehodlá spokojit s rolí obětního beránka. „Liberečtí jsou výborní, ne nadarmo vyhráli základní část a prošli soutěží jako nůž máslem. Hrají výborně defenzivně i ofenzivně, mají výborného gólmana. Určitě ale do série nepůjdeme s tím, že bychom ji chtěli jen odehrát. Půjdeme do toho naplno a proč bychom nemohli vyhrát?“ řekl kapitán Středočechů Michal Vondrka.

„V play off už si soupeře nemůžete vybírat. Všechny zápasy budou strašně těžké a je jedno, jestli budeme hrát proti Liberci nebo Hradci. Chceme do toho jít naplno a urvat každý zápas,“ prohlásil Vondrka.

Mezi nejlepší osmičku se Mladá Boleslav probojovala potřetí v klubové historii. V sezoně 2014/15 nestačila na třinecké Oceláře, na jaře roku 2016 si naopak poradila s Hradcem Králové, ovšem v semifinále podlehla právě Liberci. Tehdy Severočeši disponovali nesmírně silným kádrem. Lašák, Řepík, Radivojevič a spol. ničili jednoho soupeře za druhým a prožívali snovou sezonu, což na vlastní kůži pocítili i Bruslaři.

Kde hledat silné stránky Bílých Tygrů? Asi by bylo daleko snazší se zeptat, jaké mají liberečtí hokejisté slabiny. Těch totiž moc není. Severočechy táhl především Marek Kvapil, jenž v tabulce produktivity obsadil druhé místo za plzeňským Milanem Gulašem. Je ale třeba poznamenat, že zatímco v první polovině základní části posbíral čtyřiatřicetiletý útočník osmatřicet bodů (13+35), v té druhé trochu zpomalil a nastřádal „jen“ dvanáct branek a sedm asistencí. Pozadu nezůstali ani ostatní. Severočeši disponovali druhou nejlepší ofenzivou a nejúdernější přesilovkou, hned deset hráčů pokořilo hranici dvaceti bodů. Mezi nimi i Michal Birner (32 zápasů, 28 bodů) s Tomášem Filippim (31 zápasů, 25 bodů), kteří se pod Ještěd vrátili až v průběhu ročníku, ve vyřazovacích bojích ale rozhodně budou patřit k hlavním tahounům týmu.

To, že Bílí Tygři dlouhodobě nepatří mezi oblíbené soupeře Bruslařů, není žádným tajemstvím. Také v tomto ročníku vzájemné duely lépe vycházely celku zpod Ještědu, který získal devět bodů z dvanácti a Mladé Boleslavi nastřílel hned osmnáct branek. Středočeši v základní části nezvládali bránění největších es liberecké ofenzivy.

Zatápěli jim především Marek Kvapil (2+6) s Radanem Lencem (3+5), doposud poslední střetnutí zase vyšlo skvěle Michalu Birnerovi a Liboru Hudáčkovi, kteří posbírali čtyři body.

Termíny čtvrtfinále

1. zápas Liberec – Boleslav středa 20.3. 19:00

2. zápas Liberec – Boleslav čtvrtek 21.3. 19:00

3. zápas Boleslav – Liberec neděle 24.3. 17:00

4. zápas Boleslav – Liberec pondělí 25.3. 19:00

5. zápas Liberec – Boleslav středa 27.3. ???

6. zápas Boleslav – Liberec pátek 29.3. ???

7. zápas Liberec – Boleslav neděle 31.3. ???