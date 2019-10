„Spokojenost s oběma,“ pochválil obě posily kouč hokejistů PSG Berani Zlín Robert Svoboda.

„Perfektně nám pomohli. Od toho tady jsou,“ pousmál se kapitán týmu Tomáš Žižka. „Mají trochu čistější hlavu než my ostatní z porážek, co jsme zažili. My jsme toho jen využili. Jsme rádi, že je tady máme,“ liboval si zlínský vůdce.

Claireaux nasměroval Berany ke třem bodům dvěma góly už v první třetině a byl to právě on, kdo společně s kapitánem Žižkou vedl děkovačku i s dárky pro nejlepšího muže zápasu.

„Val to potvrdil v prvním utkání v Hradci Králové. Pro naši extraligu je velmi dobrý hráč,“ ocenil Svoboda, který ho postavil do centru druhé pětky s Köhlerem a Honejskem.

Ve druhé třetině na konečných 4:0 upravil právě Jeglič, který naskočil na centu třetí formace se Šlahařem a Hermanem. Když byly především tyhle formace na ledě, hosté nestíhali.

„Žigo má pohyb na kotouči, přehled. Předvedl, co jsme od něj očekávali. Je to hráč, který má něco za sebou,“ pochvaloval si Svoboda.

„Že jsou to výborní hokejisté, jsme viděli už na tréninku. Oba dlouho nehráli, měli to trochu složitější. Jde na nich vidět chuť do hokeje, chtějí puk. Jsou to fajn kluci. Žiga umí výborně i slovensky, takže všichni mu rozumí. S Valem mluvíme v angličtině,“ poznamenal na adresu zahraničních akvizic zlínský kapitán.

Ke všemu navíc premiérovou nulu v sezoně udržel slovenský brankář Marek Čiliak.

„Jsme rádi, že Čilo s podporou celého týmu udržel nulu, zápas jsme zvládli. Pochvala týmu za nasazení, přístup a maximální obětavost. Byla tam spousta pozitivních věcí, na kterých se dá stavět,“ liboval si zlínský kouč.

Mladé Boleslavi, která opět po pěti letech podcenila dopravní situaci před svátečním prodlouženým víkendem a do Baťova města dorazila se zpožděním, utkání vůbec nesedlo.

„Na to se nechci vymlouvat, stalo se, je to naše záležitost. Je to jednoznačný výsledek, neprosadili jsme, soupeř byl lepší důraznější a zaslouženě vyhrál,“ uznal zjevně vytočený kouč Mladé Boleslavi Radim Rulík.

Zatímco v polovině září 2014 si navzdory hodinovému zpoždění utkání Mladoboleslavští odvezli výhru 5:2, včera byl duel, který začal pouze o deset minut později, čistě v režii žlutomodrých.

„Vzpomínali jsme si, co jsme to zažili. Přijeli tehdy pozdě, čekali jsme na ně v kabině a pak nám dali pět gólů, přitom šli hrát rovnou za autobusu. Trochu jsme se toho lekli, ale nebyl to problém. Deset minut jsme počkali, bylo to kolegiální. Víme, co se na silnicích děje,“ mávl rukou Žižka.

Berani totiž od začátku až do konce zápas kontrolovali a zaslouženě se na tribunách opět ozývaly oslavné chorály. Zato kouč Boleslavi opouštěl Zlín vytočený…

PSG BERANI ZLÍN - MLADÁ BOLESLAV 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Claireaux (Köhler), 8. Claireaux (Honejsek), 30. Dufek (Fryšara, Popelka), 39. Jeglič (Šlahař, Freibergs). Rozhodčí: Kubičík, Stano – Lederer, Gebauer.

PSG Berani Zlín: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Dufek, Fryšara, Popelka.

BK Mladá Boleslav: Haas (Krošelj) – Ševc (A), Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Pabiška, Cienciala, Klepiš – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal.