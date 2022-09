„Přijel soupeř, který je papírově velice silný. Ale zhodnotím naši hru. Dobře jsme vstoupili do utkání, podařilo se nám dát gól. Celých šedesát minut jsme hráli v plánu, který jsme si dali před zápasem a kluci to odbojovali. Navíc jsme si pomohli přesilovou hrou. I do obrany jsme hráli dobře, šli jsme si prostě za vítězstvím,“ zhodnotil výhru kouč Mladé Boleslavi.

Foto, video: Letní posily režírovaly úvodní výhru nad pražskou Spartou

Byl to hokej, kterým se chcete prezentovat?

Jednoznačně ano. Děláme na to i tréninky i mimo led. Hráči jsou v tréninku pod dohledem kondičního kouče, a navíc ten tým je neskutečně pracovitý. A věřím v to, že nám to tak půjde dál.

Neříkal jste si chvílemi, že to je až moc rychlé? Aby to tým vydržel?

Oni to vydrží! Další zápasy půjdou rychle za sebou, na to budeme muset i reagovat.

Tým skvěle žil zápasem, i na jeho konci střídačka slavila každou zablokovanou střelu.

To k tomu patří. Znovu říkám, že to je pracovitý tým. Žili jsme tím, a i na ledě to bylo vidět. Ale je to jenom první zápas, zítra rozebereme chyby a v neděli je další zápas.

Jak velký může mít vliv výhra nad silnou Spartou v prvním kole?

Pokud máte mladý a bojovný tým tak je to dobrá zpráva do kabiny, že přesně tohle je správná cesta. Samozřejmě to klukům pomůže a do dalších zápasů to dodá sebevědomí. Ale je to první zápas, takže žádná euforie.

Nakonec se osvědčilo i zvedání činek na bruslích…

Já jsem věděl, že ta otázka přijde (smích). Ale nebudu se k tomu vyjadřovat. Znovu opakuji: ten tým je pracovitý a kluci dneska odvedli maximum a byli za to odměněni výhrou.

Co říkáte na výkon posil? Stříteský se Šmerhou dali gól, Lantoši měl tři asistence…

Vždyť to je správně. Od toho jsme je podepisovali. Ale musí v tom samozřejmě pokračovat.