Gratuluji vám k nedávné svatbě. Jak náročné bylo ji naplánovat do probíhající sezony? Bylo to složitější. Měli jsme to naplánované na červen, ale přímo v ten den očekáváme narození syna. Už předtím jsme si říkali, že nejdřív chceme být svoji a až pak mít dítě. Čekali jsme, jestli pojedu na olympiádu, nebo ne. Protože jsem nejel, tak jsme to začali rychle plánovat. Měli jsme to naplánované na středu, ale pak nám tam přeložili zápas, takže jsme to museli přendat na pondělí. Byly to nervy, ale dopadlo to dobře a všichni si to užili.

Jak se těšíte na roli táty?

Hrozně. Vždycky jsem chtěl být mladý táta a těším se na to hrozně moc. Mít dítě a rodinu je pro mě nejvíc.

Příští sezonu strávíte ve Švýcarsku, kam se už budete přesouvat i se synem. To bude asi velká změna, ne?

Zatím to moc neřešíme. Víme, že to tam je nádherné, ale zatím se na to nechystáme. Až skončí sezona a bude se to blížit, tak nadšení asi stoupne. Zatím to ale v hlavě nemáme.

Jaké ambice by měl mít váš nový tým Ambri-Piotta?

Asi bych do úplně špatného týmu nechtěl. Teď jsou na spodku tabulky, ale budou to celé přeskládávat, což mě zaujalo. Teď řeší, kolik budou mít cizinců. Manažer mi volal, že to bude chtít stavět kolem mě. Chce, abych byl lídr, což se mi líbí. Zatím jsem spokojený, uvidíme, jak se to sejde.

Sparta je ve čtyřce. Máme to ve svých rukách, říká útočník Šmerha

Říkal jste, že byste chtěl jít ve stopách Dominika Kubalíka, který se přes Švýcarsko dostal do NHL. Máte stejný plán?

Samozřejmě bych chtěl zpátky, ale musí to dávat smysl. Nevím, jestli bych mohl jít po téhle sezoně, ale když odehraju rok ve Švýcarsku, tak moje pozice bude úplně jiná. O to mi jde. Nehrnu se tam za každou cenu, musí to mít smysl.

Je švýcarská liga prestižnější než česká extraliga?

Spíš jde o historii hráčů, kteří odtamtud odešli. Mám rodinu a finance jsou taky důležité. Nechci jít do Ameriky na dvoucestnou smlouvu, kdy s vámi můžou zametat, jako jsem to měl předtím. Šel bych tam jen ve chvíli, kdy bych měl jistotu jednocestné smlouvy, která vám dává zaručený plat. Víte, že s vámi tým počítá. Ze Švýcarska někteří kluci jednocestnou smlouvu dostali, ale z Česka bohužel ne. Jestli bude liga lepší, to nevím. Za mě je extraliga kvalitní soutěž.

Během sezony ještě žádné naťukávání od klubů NHL neproběhlo?

Měli jsme spíš konverzaci, jestli tam chci jít, nebo ne. Řekl jsem, že ne, že chci do Švýcarska. Už proto, abych si dokázal, že na to mám. Řekl jsem, že po téhle sezoně o to zájem nemám, jedině kdyby přišla jednocestná smlouva. To bych asi neodmítl.

Když jste se domluvil ve Švýcarsku, klub okamžitě zveřejnil, že vás získal. Chtěl jste to vy, aby se to hned zveřejnilo, nebo to bylo ze strany klubu?

Nechtěl jsem to, bylo mi to nepříjemné. Mám smlouvu tady a hraju za Spartu. Zveřejnilo se to na jejich žádost. Nebyl jsem úplně nadšený, ale nebudu se s nimi hádat. Kluci to vzali dobře a dopadlo to lépe, než jsem čekal.

Nedal vám to sežrat někdo z fanoušků?

Vůbec nikdo. Dostali se ke mně jenom pozitivní zprávy. Psalo mi i hodně lidí z Ambri, což mě potěšilo. Ze Sparty ke mně nic negativní nedošlo.

Sparta porazila Zlín a je už třetí

Vzhledem k výkonům, které podáváte, předpokládám, že o vás byl zájem z více soutěží. Je to tak?

Já jsem chtěl hlavně to Švýcarsko. Už jenom kvůli životnímu stylu a financím. Rusko jsem nechtěl.

S ohledem na aktuální dění ve světě se to jeví jako šťastná volba. Kdoví, co teď s KHL bude…

Musím říct, že to dopadlo dobře. To ale nikdo nemohl vědět. Doma jsme se domluvili, že švýcarská cesta bude lepší. Uvidíme, jestli jsme se rozhodli dobře. Teď tomu věříme.

V extralize jste nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem. To se poslouchá dobře, ne?

Je to příjemné. Už dřív jsem ale říkal, že pro mě body nejsou tím hlavním. Vím, že když budu hrát to svoje, tak body přijdou. Ne v každém zápase, ale většinou to tak je. Když hraju dobře a přijdou body, tak je to super. Když ale hraju dobře a body nejsou, tak mě to ani neštve. Je to příjemné a je to asi i něco, co bych chtěl vyhrát. Není to ale nic zásadního.

Očekával jste při návratu do Sparty, že by se vám mohlo individuálně takhle dařit?

Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím ani nepřemýšlel. Ofenzivní hráč vždycky potřebuje body k tomu, aby získal sebevědomí, takže menší cíle jsem měl. Zatím to jde dobře.

Dařilo se vám hned od začátku sezony. Čím to bylo?

Můžete mít lepší start, ale když není výkonnost, tak se to vždycky projeví. Věřil jsem, že hrát umím. Trochu mě zabrzdily věci jako karanténa a opožděný start loňské sezony. Tam jsem vypadl z fyzičky. Pak jsem ale dobře potrénoval a věřil jsem, že můžu být na tom levelu, na kterém bych chtěl být. Zásadní roli u mě hraje taky psychika. Manželka mi doma dává nádherný servis, což vždycky pomáhá. Nemusíte pak řešit věci kolem a soustředíte se jen na hokej. Teď si to užívám. Jsem po dlouhé době doma, jsem šťastný a to je pro mě hlavní. U mě je to vždycky o hlavě. Když jsem v pohodě, tak to pak jde samo.

Začalo se vám navíc dařit i týmově a posledními výsledky jste se vyhoupli do první čtyřky. Pohled na tabulku už vás musí těšit více, ne?

Určitě. Dva měsíce zpátky by to asi málokdo řekl. Jsme šťastní, že to takhle dopadlo, a teď to musíme ještě udržet. Uvidíme, jak to bude dál.

Co se stalo, že jste se takhle zvedli?

Každý tým si projde nějakou krizí, třeba Pardubice to mají teď. My to měli dřív trochu delší, ale věděli jsme, že síla v týmu je. Zapadlo to do sebe a konečně hrajeme tak, jak bychom měli.

Šikana i výhrůžky smrtí. Ruští hokejisté to za mořem schytávají ze všech stran

V čem je hlavní síla Sparty?

Když se kouknete na soupisku, tak jsou tam dobří hráči. Jen to do sebe muselo zapadnout. Když kluci odjeli na olympiádu, tak někteří další dostali více času a nabrali sebevědomí. Každý ví, co od něj kouč chce, a vypadá to dobře.

Jak psychicky těžké bylo to období, kdy se Spartě nedařilo?

Náročné to bylo. Já jsem sem šel s tím, že chci vyhrávat a zabojovat o nejvyšší příčky. Být na desátém místě nebylo pro nikoho příjemné. Bylo to náročné, ale vyhrabali jsme se z toho. Nakonec nás to může jenom posílit.

Jak se změnila atmosféra v kabině?

Když se vyhrává, tak je to vždycky veselejší. Musím ale říct, že i když jsme měli krizi, tak jsme to zvládli dobře. Nebyly žádné hádky, všichni zůstali pozitivní. Teď si to užíváme.

Sparta je velmi ambiciózní tým, mluvíte v kabině o titulu?

Ani ne. Všichni po tom ale touží. Nikdo se o tom nebaví, ale od prvního do posledního člověka to všichni chtějí.

Chtěl byste zakončit sezonu titulem už kvůli tomu, že příští ročník odehrajete ve Švýcarsku?

Jo, já říkal už předtím, že se pro mě nic nemění. Podepsal jsem jinde a je to veřejné, ale nic se nemění. Jsem tady a chci odvádět co nejlepší práci. Jakmile přijde play off, tak na to člověk úplně zapomene a bude chtít jen vyhrávat. Vítězství se Spartou by bylo speciální.

Nemůžou vysoké ambice naopak svazovat ruce?

Když jsem přišel, tak jsem tomu ani moc nevěřil, ale je to tak, že cítíte, jak tady titul chtějí. Tlak je veliký a hráči musí odevzdávat maximum. Dost mě to překvapilo. Věřím ale, že každého hráče, který to má správně nastavené, to posouvá dopředu. Mně to nevadí.

Co od play off očekáváte?

Budeme chtít přepnout na jiný level. Všichni se na to těší, teď hlavně musíme uhrát čtyřku, abychom se tam udrželi. Play off je samo o sobě něco jiného. Všichni už chtějí, aby to přišlo.

Jágr hledá způsob, jak pomoci Ukrajině. Chce s Kladnem vyprodat O2 arenu

Chcete se vy osobně v extralize ukázat už proto, že jste nebyl nominovaný na olympiádu?

Ani ne. Byl jsem nas*aný, to je asi logické. Potom, když jsem věděl, že nepojedu, tak jsem to ale přestal řešit.

Jak teď vyhlížíte, kdo bude novým trenérem reprezentace?

Abych řekl pravdu, tak vůbec. V novinách se to objevuje, ale já to vůbec neřeším.

Narážím na to, protože by mě zajímalo, jak vás láká si zahrát na mistrovství světa.

Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Uvidíme, co bude na Spartě. To je jediné, co mě teď zajímá. Až skončí sezona, tak o tom asi začnu přemýšlet. Zatím mi to ale hlavou neproběhlo.

Jedním z hlavních adeptů na trenéra reprezentace by měl být Miloslav Hořava, který působí právě na Spartě. Byla by to dobrá volba?

Za mě určitě. Je to top kouč a vidíme to i letos. Je to typ člověka, který vejde do kabiny a hned má určitý respekt. To je strašně důležité. O hokeji navíc ví hodně, takže za mě je to výborný kouč.