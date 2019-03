Spletl se jen o gól, který při power-play soupeře do prázdné branky trefil útočník Pavel Sedláček. „Pokazil mi to,“ vtipkoval po povedeném duelu zlínský brankář Libor Kašík. Opora Beranů věřila, že borci v modrých dresech v odvetě na mladoboleslavském ledě odčiní pondělní nezdar a domů na Moravu odvezou alespoň jedno vítězství, což se hostům i díky výtečnému gólmanovi povedlo. „Takto by se mělo hrát play-off. Je to ale jenom jeden krok. Doufám, že teď přijdou další dva,“ věří Kašík, jenž zneškodnil všech jednadvacet střel soupeře a připsal si první čisté konto v letošních vyřazovacích bojích.

Čím si zlepšený výkon vysvětlujete?

Věděli jsme, co tady v Boleslavi potřebujeme. V pondělí to nebylo úplně otřesné, ale taky to nebylo takové, jaké jsme si to představovali. V úterý už jsme se vrátili ke své hře, která nás zdobila na konci základní části. V prvním zápase jsme se k tomu ani nepřiblížili, možná posledních pět minut. Ale druhý zápas byl úplně jiný. Takto by se mělo play-off hrát.

Věřil jste už po vedoucím Dufkově gólu, že by to napodruhé mohlo vyjít?

Můj velmi dobrý trenér gólmanů mi před utkáním říkal, že je velká pravděpodobnost, že už konečně vychytám nulu. Letos jsem ji zatím neměl, takže jsem s nadsázkou říkal, že vyhrajeme 1:0. Pavel Sedláček mi to pokazil. (úsměv) V samotném zápase jsem ale vůbec nic neříkal. Soustředil jsem se na každý zákrok, poctivě chytal. Každý jsme si na ledě plnili, co máme a z toho se zrodil tento výsledek.

V závěru utkání jste se zapojil do strkanice. To bylo schválně?

Vůbec ne. Já jsem Pacovského nechtěl trefit. Chystal jsem se rozehrávat puk, on se tam náhle zjevil. Já jsem se lekl, dal jsem instinktivně ruce před sebe, abych ho odrazil. Ptal jsem se ho, jestli jsem ho nesekl. To jsem nechtěl. Za našeho kladného stavu bych nevyvolával nějaké rvačky.

Plánovali jste za dobře rozehraného zápasu uhrát výsledek 1:0?

To se nedá takto plánovat. Chtěli jsme hrát poctivě zezadu a každý souboj uhrát. Když se vede 1:0, nesmí se dělat chyby dozadu. Naopak mužstvo, které prohrává, se musí tlačit dopředu. A právě z toho může pramenit nějaká chyba, po které můžeme dát další gól a hru uklidnit mnohem víc. To nám vyšlo až deset sekund před koncem.

V prvním utkání vám útočník Mladé Boleslavi Lukáš Žejdl nasázel hattrick. Soustředil jste se na něj víc?

Nechci, aby to vyznělo špatně, on je určitě skvělý hráč, ale když se podíváte na jeho góly, vstřelil je s velkou dávkou štěstí. První si nevybavuji, při druhém gólu chtěl přihrávat, ale já jsem si to nafackoval sám do branky. Při třetím gólu jsem ho přečetl, ale stejně mi to tam propašoval. Přeji mu hodně štěstí, ale hlavně ať už mi přestává dávat góly. (úsměv)

Série se za nerozhodného stavu 1:1 přesouvá do Zlína. Věříte, že fanoušci Zimní stadion Luďka Čajky vyprodají?

Snad se to dostane ke zlínským fanouškům, chtěl bych jim říct jedno: Užívejme si, že hrajeme play-off. V mém případě může jít klidně o poslední. Stát se může cokoliv. Je to pro mě velký svátek, ve Zlíně kór. Byl bych moc rád, kdyby nás lidi přišli podpořit a pomohli nám. Věřím, že vytvoří obávané žlutomodré peklo. Když jsem byl malý kluk, bývala ve Zlíně vždycky neskutečná atmosféra, která dokáže obrovsky nabít celý tým. Snad se lidem, kteří přijdou na zimák, odvděčíme tím, čím se teď prezentujeme. Tvrdou hrou, pěkným hokejem. Doufám, že bude plno, já se na to strašně těším.

Je ve vašich silách ukončit sérii už doma?

Stát se může všechno. Může to dojít klidně do pěti zápasů. Nechci radši dopředu nic odhadovat, přemýšlet o tom. Ale jedno vím jistě. Pokud budeme na každém metru, na každém centimetru lepší než tady v úterý, pak máme šanci. Chci si užívat typickou bolest, která v play-off přichází. Budeme rozdávat rány, budeme je přijímat. Víme, že každý z nás schytá spoustu ran a modřin, ale když do toho dáme všechno, o to víc nás to baví a naplňuje.