Na začátku letošního roku přebíral hokejovou Mladou Boleslav v rozeběhnutém ročníku a teprve v létě měl prostor absolvovat s mužstvem kompletní přípravu. V ní se bruslařům výsledkově nedařilo, přesto byl trenér Jiří Kalous s jejím průběhem spokojený. „Splnila to, co jsme očekávali. Samozřejmě si i hráči sami uvědomovali množství branek, které jsme vstřelili, respektive nevstřelili. Musíme zlepšit produktivitu,“ má jasno zkušený kouč před startem extraligové sezony.

Jiří Kalous | Foto: BK Mladá Boleslav

Jaké jsou cíle do sezony?

Jedním z prioritních úkolů je zlepšit produktivitu. Herně to nebylo loni úplně špatné, ale produktivita ovlivnila výsledky utkání. V návaznosti na to i umístění v tabulce. Pokud zlepšíme produktivitu, tak věřím, že nás to dovede do klidnějších vod než loni.

A konkrétní umístění, na jaké pomýšlíte? Jaká je u vás hranice spokojenosti?

Pro mě je hranice spokojenosti vyhrát poslední zápas sezony. Takhle to mají nastavené i hráči. Nakolik se k tomu dokážeme přiblížit, to ukáže až sezona.

Jak jste spokojení s přípravou?

Splnila to, co jsme očekávali. Penzum práce, které jsme měli naplánované, se nám povedlo splnit. Důležité pro nás je, že do soutěže jdeme stoprocentně zdraví a doufám, že i dobře připravení. Co se týče zápasů, tak nebudu koukat na výsledky, které nebyly optimální. V průběhu léta ale došlo k velkým změnám v týmu, takže pro nás bylo důležité najít optimální složení útočných trojic a obranných dvojic. Zkoušeli jsme i mladé hráče, zkoušeli jsme juniory, abychom věděli, po kom eventuálně můžeme sáhnout. Z tohoto pohledu to bylo pro nás hodně intenzivní. Pořád se něco dělo a doufám, že teď už to jede v kolejích, co chceme. Doufám, že do sezony půjdeme dobře připravení.

Během prvních sedmi zápasů jste ze hry dali jen sedm gólů. To není dobrá vizitka.

Samozřejmě, hráči si sami uvědomovali množství branek, které jsme vstřelili, respektive nevstřelili. Gólových šancí bylo opravdu hodně. Kdybychom se do nich nedostávali, tak by to bylo špatně. Tím, že jsme v nich byli a zvolnily tam tyče a kolikrát výborně zachytali gólmani, tak jsme si uvědomovali, že to je jedna ze stěžejních věcí, na které se musíme zaměřit. Doufám, že to přinese ovoce.

Půjdete do sezony v té sestavě, kterou mohli diváci vidět proti Slavii?

Předpokládám, že k žádným velkým změnám už by nemělo dojít. Myslím, že sestava, která nastoupí do sezony, by měla být plus mínus v této podobě.

Věříte, že sedmi góly proti Slavii se střelecké trápení zlomilo?

Kéž by. Rozdíl byl akorát v tom, že jsme šance proměnili. To dělá zásadní rozdíl. Musíme být pokorní a zároveň důrazní a pro šance si jít.

Jak se vám líbí předsezonní posily? Je tam někdo, kdo vyčnívá?

Neřekl bych, že někdo vyčnívá. Tým jako celek je velmi pracovitý a to je vždycky pro trenéra obrovská výhoda, když celý tým dělá tak, jak má, a pracuje s chutí. Je fajn, že tam nejsou nějaké extrémy, které by člověk musel řešit.

Jak se pozná taková pracovitost u hráčů?

Je to nejenom o práci v samotném tréninku, ale i mimo hlavní trénink. To znamená takzvané tréninky po tréninku, silová příprava a celodenní náplň a regenerace. To, jak k tomu přistupují, je znakem toho, že mají velký zájem pracovat. To pozná každý trenér.

V minulosti jste říkal, že chcete hrát aktivní a pro diváka atraktivní hokej. Jak se daří to implementovat?

Na tom se nic nemění, nemám rád nudný hokej a myslím, že nikdo z nás ho nemá rád. Musí to ale mít hlavu a patu a být to vyvážené jak do útoku, tak do obrany. Aktivita a chuť prosazovat se dopředu je způsob hry, který bychom chtěli hrát.

Můžete už teď zmínit přednosti a slabiny týmu?

Já to tam samozřejmě vidím, ale nemyslím si, že je potřeba to zmiňovat.

Letos vás čeká i působení u národního týmu. Jak jste připravený na takhle náročnou sezonu?

Já připravený jsem. Co se týče pracovního vytížení, určitě se nudit nebudu. Na druhou stranu jsme u A týmu, zatímco loni jsem byl u dvacítky. Ta byla v průběhu sezony daleko časově náročnější. Myslím z hlediska akcí, práce je stejně. Loni to bylo víc nahuštěné do první poloviny sezony, letos to bude víc rozprostřené do celé sezony. Jsme dennodenně v kontaktu s kolegy a spolu s klubem pracujeme i na reprezentaci.