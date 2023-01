„Věřím, že jeho styl bruslení a vedení kotouče přinese čerstvý vítr do našich řad i do našich přesilových her. Tim má momentálně smlouvu do konce sezony, ale jsme domluvení, že pokud bude panovat oboustranná spokojenost, spolupráci prodloužíme,“ dodal Ševc.

Söderlund působil jako mládežník v klubech Skellefteå a Luleå a jako senior i krátce ve Frölundě. Před návratem do Švédska v loňském ročníku zkoušel štěstí v nižších zámořských soutěžích AHL a ECHL. V Djurgårdens se domluvil na ukončení spolupráce, protože nebyl spokojený se svým herním vytížením.

Motocyklista Podmol předčasně končí na Dakaru, zlomil si obratel