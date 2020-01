Jako první vstřelili branku Boleslavští, ve čtvrté minutě se prosadil Mareš, asistence si připsali Ficek s Teglem. Druhou branku domácího celku přidal o sedm minut později Zörkler, kterému asistoval Hašlar. Jediná branka čáslavského družstva v první třetině padla ve třinácté minutě, když se při hře čtyři na čtyři prosadil Ladislav Janata. Po první třetině tak domácí vedli nad Čáslaví 2:1.

Také ve druhé třetině se jako první prosadili domácí, a to pouhých pětadvacet vteřin po začátku druhého dějství, po přihrávce Kadeřábka překonal hostujícího brankáře Nováka Mareš. Hosté na druhou branku čekali do pětatřicáté minuty, než si přesný zásah připsal Filip Navrátil, a to při hře čtyři na tři v prospěch domácích. Po druhé třetině tak vedla rezerva Mladé Boleslavi 3:2.

Do poslední třetiny měli lepší vstup i tentokrát domácí, trvalo deset a půl minuty, než Jan Vondrlík vstřelil čtvrtou branku domácích, asistovali Rudolph s Bílkem. O minutu a šest vteřin později našel Muras Pipka, který snížil náskok domácích. Pak ale přidalo domácí mužstvo ještě dvě branky, nejprve ve třiapadesáté minutě Franc po přihrávce Ficka, a následně v pětapadesáté minutě Zörkler s pomocí Rudolpha a Christova. V Mladé Boleslavi tak čáslavští hokejisté neuspěli, když prohráli 3:6,

Příští utkání odehrají svěřenci Tomáše Topola v neděli 26. ledna v domácím prostředí, kam dorazí soupeř z Vlašimi. Úvodní buly je naplánováno na 17:00. Poslední vzájemné utkání těchto dvou celků skončilo výhrou Čáslavi 5:2.