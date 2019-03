Čáslavští letci se mohli v sérii s Mělníkem opřít o dvojí výhodu domácího prostředí. A vítězně zvládli první i rozhodující třetí duel. Soupeři se podařilo boj o finále zdramatizovat sobotní výhrou v prodloužení. Nad nejlepším týmem základní části parta od soutoku ani v jednom ze zápasů nevedla. Ve třetím už sice na rozdíl od úvodního v Čáslavi dokázala skórovat, i tak zůstala o krok zpět.

„Krásná série, parádní návštěvy. Hrál se super a bojovný hokej, na tuto soutěž úplně nadstandardní,“ rozplýval se pro portál Svoboda.info trenér Čáslavi Tomáš Topol. Podle trenéra poraženého Junioru rozhodly větší zkušenosti čáslavských hráčů. „Soupeř má kvalitní a zkušené borce, což bylo v rozhodujících momentech vidět,“ uvedl Jiří Škubal.

Do jeho slov přesně zapadá scénář z nedělního utkání. Sotva se Mělník ve 43. minutě nadechl snížením na 4:2, přišel prakticky vzápětí pátý úder domácích. I když pak hosté svou třetí využitou přesilovkou znovu korigovali, na kontakt se nedostali ani při risku bez brankáře. „Při některých závarech a přesilovkách nám chybělo i trochu potřebného štěstí,“ zmínil Škubal.

Za přístup k semifinále, které se od začátku nevyvíjelo příznivě, byl ale na své hráče pyšný. „Na týmu bylo vidět velké odhodlání sérii otočit. S tím, co kluci odvedli, jsem spokojený. Že nevyšlo finále, se nedá nic dělat. Oběma finalistům gratuluji a přeji, aby si zahráli dobrý hokej, který bude skutečnou třešničkou na celé sezoně,“ loučil se pozitivně.

V Čáslavi si hned druhý ročník v krajské lize prodlouží na maximum. Ve finále je čeká odveta za loňské vyřazení v semifinále. O tom, že jejich soupeřem bude černošický obhájce, definitivně rozhodl duel v Poděbradech.

„Černošice byly lepším týmem a zaslouženě postoupily. My se nemáme za co stydět a celkové čtvrté místo je úspěch,“ komentoval vyřazení David Kubát, manažer poděbradského klubu, který zažíval play-off poprvé.

Černošičtí i ve čtvrtém utkání vyřazovací části našli ve svých řadách střelce, který dosáhl na hattrick. V lázních to na sebe po jediném gólu v základní části vzal Patrik Červený. Druhou osobností utkání byl brankář Martin Frolík, který za svá záda nepustil ani gól.

Sám ovšem považoval ve psychicky náročném boji za stěžejní ty situace, ve kterých jej v obou zápasech za těsného vedení podržely dobře postavené tyče. Jeho tým pak mohl dříve či později svůj náskok zvýraznit. A po roce se znovu dočká finále.

„Čáslav byla nejlepším týmem základní části, ale je to soupeř, který hraje stejný hokej jako Slaný a Poděbrady, to by pro nás mohlo být plus,“ myslí si černošická jednička. „Bude to velmi těžké, ale věřím, že s našimi věrnými fanoušky, kteří nás podporují a táhnou zápas co zápas, máme sílu, abychom finále zvládli,“ dodává.

S respektem mluví o soupeři také v Čáslavi. „Je to jeden z nejlepších týmů soutěže, určitě do série nejdeme jako favorité. Černošice vyhrály skupinu stejně jako my. Zadarmo jim to ale nedáme, budeme bojovat,“ hlásí trenér gripenů Topol.

Krajská liga

Semifinále – 2. a 3. zápasy: Mělník – Čáslav 3:2 P (21. a 65. P. Litera, 22. A. Janele – 1. Navrátil, 15. Křišťan), Čáslav – Mělník 5:3 (23. a 44. Vlach, 12. Bílek, 33. Navrátil, 43. Křišťan – 29. Prejza, 43. Šubrt , 47. T. Havel), na zápasy 2:1, postoupila Čáslav, Poděbrady – Černošice 0:4 (12., 44. a 46. Červený, 54. Staněk), na zápasy 0:2, postoupily Černošice.

Program finále: středa 6. března, 18.00 Čáslav – Černošice, sobota 9. března 16.30 Černošice – Čáslav. Série se hraje na dvě vítězná utkání, případné třetí je na programu v neděli od 17 hodin v Čáslavi.

Baráž o krajskou ligu

1. kolo: Neratovice – Kolín B 2:4, Kutná Hora – Sedlčany 6:2.

2. kolo: Sedlčany – Neratovice 4:3 P, Kolín B – Kutná Hora 2:1 P.

1. Kolín B 2 1 1 0 0 6:3 5

2. Kutná Hora 2 1 0 1 0 7:4 4

3. Sedlčany 2 0 1 0 1 6:9 2

4. Neratovice 2 0 0 1 1 5:8 1