Nečekaná změna se udála ve vedení BK Mladá Boleslav. Do klubu se vrací kapitán z loňské sezony Martin Ševc. Působit ale nebude na ledě, nýbrž v kanceláři. V ní vystřídá v pozici sportovního ředitele dosavadní duo Radim Vrbata - Václav Nedorost.

„Děje se tak po vzájemné debatě a dohodě všech zúčastněných. Důvodem je skutečnost, že Radim Vrbata s Vaškem Nedorostem nebudou v klubu v následující sezoně působit na manažerských pozicích,“ říká generální manažer Bruslařů Jan Tůma.

Ač tento zmiňovaný krok může uprostřed rozjeté sezony působit poněkud zvláštně, své opodstatnění má. „Už nyní je nutné začít připravovat složení týmu na novou sezonu. A je samozřejmé, že tyto kroky by měla činit osoba, která za tým ponese odpovědnost v následujícím ročníku. Což byl také jednoznačný požadavek majitele klubu pana Plachého,“ vysvětluje Tůma.

Jednačtyřicetiletý Martin Ševc v Mladé Boleslavi odehrál tři sezony. Konec kariéry oznámil letos v létě. Vystudoval trenérskou licenci B. „Pro Martina to sice bude první manažerská zkušenost, my ale věříme, že to zvládne. Prostředí klubu dobře zná a český hokejový rybník také,“ uzavírá generální manažer Tůma.

Hokej Ševc hraje v aktuálně v krajské lize za Poděbrady, za sebou má ale pestrou kariéru. V ní hned čtyřikrát vyhrál švédský titul, s Libercem vyhrál jednou i českou extraligu. Jako profesionál ji uzavřel v dresu Mladé Boleslavi, kde strávil jako kapitán tři sezony.