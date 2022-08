A jak se to vlastně všechno seběhlo? „Vždy jsme si dělali legraci, že až pověsí brusle na hřebík, přijde k nám i hrát. Po skončení minulé sezony naznačoval, že již nehodlá pokračovat v profesionální kariéře. V rámci letní přípravy sedmé třídy se zmínil, že by si rád v Poděbradech zatrénoval a pokud budeme mít zájem, že by i hrál. Tuto nabídku jsme samozřejmě přivítali a vše definitivně domluvili,“ rozplývá se šéf poděbradského klubu Petr Fiala.

Martin Ševc ale nebude v poděbradském klubu žádným nováčkem. „Již několik let nám pomáhá s trénováním mládeže. Společně s hlavním trenérem mládeže, Davidem Kubátem, vedou ročník 2010. Již před třemi lety jsme ho kooptovali i do Výkonného výboru HC Poděbrady,“ prozradil Fiala.

Jeho přínos pro tým bude velký. Do obrany přinese ohromnou kvalitu a zkušenost. „Věříme, že společně s dalšími staršími zkušenými hráči utvoří pevné jádro týmu, ke kterému se přidají i mladší hráči. Z jeho zkušeností bude těžit celé mužstvo. A věřím, že ne jen z výkonů na ledě, ale i svým vlivem v kabině. Martin má za sebou skvělou kariéru a je pro náš klub výborná zpráva, že takový hráč bude za náš A tým hrát a předávat zkušenosti mladším spoluhráčům,“ věří poděbradský předseda.

Poděbrady budou mít v týmu už trojici bývalých extraligových hokejistů. Ševc doplnil přibyl k Rindošovi a Pojkarovi. Ten bude nově zastávat i pozici hrajícího trenéra.

