Podruhé už náskok vydržel jen krátce, sotva dvě minuty. Střelec prvního gólu Vítkovic Bukarts nabil Chlánovi, který propálil Novotného. Rozhodnutí pak přinesla 46. minuta. Osmnáctiletý obránce Prčík krátce po ubráněném oslabení stanovil střelou od modré konečný výsledek.

Očima trenérů

Václav Pletka, Mladá Boleslav: Hodnotí se mi to špatně. Myslím si, že jsme nebyli horší tým a troufnu si říct, že jsme v některých pasážích byli lepší. Dostali jsme tři smolné góly. V přesilovce to hráč dobře trefil, druhý gól byl teploměr a třetí bylo plácnutí do kotouče, které propadlo až do branky. Vytvořili jsme si šance, ty jsme ale nedali a to nás stálo zápas. Klukům se nedá upřít snaha, bojovali, ale jsme bez bodů. My teď body potřebujeme a zase jsme je ztratili.

Radek Phillipp, Vítkovice: Z mé strany se to hodnotí dobře, získali jsme tři body proti vynikajícímu soupeři. Řekl bych, že Boleslav byla po celý zápas aktivnější, my jsme to ale kontrolovali a přiklonilo se k nám i štěstí. Parádně jsme sehráli oslabení. Za body jsme samozřejmě moc rádi. Gratulace patří gólmanovi i hráčům, vítězství pro nás bude posílení.

BK Mladá Boleslav – Vítkovice 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Dvořáček (J. Stránský, Čech), 27. Lantoši (TS) – 24. Bukarts (Raskob), 29. Chlán (Bukarts), 46. Prčík. Rozhodčí: Pražák, Sýkora — Ondráček, Zíka. Vyloučení: 1:6. Využití: 0:1. Diváci: 3.222. Střely na branku: 32:23.

Boleslav: Novotný (Krošelj) – Čech, Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, Najman, Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Přibyl, Malát, Šmerha – Stránský, Bičevskis, Dvořáček.

Vítkovice: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller – Marosz, Krenželok, Kotala – Lindberg, Chlán, Kalus – Jarůšek, Dej, Fridrich.