Hokejisté Mladé Boleslavi po remíze 2:2 s Třincem nestačili na svého soupeře v nájezdech, kde inkasovali hned čtyřikrát.

Tipsport extraliga, 47. kolo: BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec | Foto: Jan Pavlíček

Alespoň bod urvali hokejisté Mladé Boleslavi z prvního zápasu v novém roce proti Třinci. „Vydolovali jsme bod. Škoda v prodloužení jsme hned na začátku měli šanci, mohli jsme to otočit. Jsme rádi, že se nám podařilo srovnat v závěru,“ hlásil po zápase boleslavský útočník Tomáš Fořt, který zápas srovnal na 2:2 gólem deset vteřin před koncem základní hrací doby. V prodloužení branka nepadla, a tak musely rozhodnout až nájezdy. V nich byl nakonec lepší Třinec, který proměnil hned čtyři své pokusy.

„Zrodil se stejný výsledek jako před měsícem, ale po nestejném průběhu. Byl to vyrovnaný zápas i když jsme po celý zápas vedli. Ale stálo nás to spoustu sil. Proto jsme rádi, že odsud odvážíme dva body,“ hodnotil po zápase výhru 3:2 kouč Ocelářů Zdeněk Moták.

Za domácí střídačku pak David Havíř pak doplnil: „„Bylo to vyrovnané utkání. Z pohledu trenérů nám nejely ve druhé třetině nohy, tak jsme o přestávce museli zvednout v kabině hlas. Třetí třetina už od nás byla zase lepší a gratuluju klukům do kabiny, že jsme si pomohli vyrovnávací brankou deset vteřin před koncem. V prodloužení byly šance na obou stranách, i když Třinec jich měl možná o něco víc. A nájezdy už jsou loterie.“

„Cítil jsem se dobře. S Ondrou Romanem jsem hrál už v Pardubicích, Sébu Maláta znám z juniorky, takže vím, co od sebe můžeme čekat. Hrálo se mi super, samozřejmě to bylo něco jiného, byl to jiný dres, jiní fanoušci, ale ti jsou tady taky super,“ hlásila po zápase čerstvá posila z Pardubic Ondřej Rohlík. Ten byl v zápase hodně vidět, zapsal si i druhou asistenci u gólu Filipa Pavlíka.

„Věřili jsme si, měli jsme dost šancí zápas zlomit. Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit branku dřív, ale jsme rádi, že jsme nakonec vyrovnali. Škoda těch nájezdů. Jako úspěch to bereme, ale věřili jsme si na tři body,“ dodal novic v boleslavské kabině.

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 2:3 sn

Branky a nahrávky: 18. F. Pavlík (Malát, Rohlík), 60. Fořt (Malát, Lantoši) – 17. Kurovský (Marinčin, Holinka), 30. Voženílek (M. Růžička, J. Jeřábek), rozhodující nájezd Voženílek. Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2774.

Boleslav: J. Růžička (od 2. série nájezdů Novotný) – F. Pavlík, Pyrochta, Bernad, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík – Lantoši, Fořt, Skalický – Rohdin, Järvinen, Šmerha – Rohlík, O. Roman, Malát – Hradec, Pitule, Dvořáček.

Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, J. Jeřábek – M. Růžička, M. Roman, Voženílek – Nestrašil, P. Vrána, Pánik – Kurovský, Holinka, Hrehorčák – Haas, Čacho, Dravecký.