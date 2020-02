Úvodní třetina gól nepřinesla, byť několikrát k němu moc nechybělo. Převahu měla hostující Boleslav, která hrála dvě přesilovky a hned dvakrát po střelách jejích hráčů zvonila konstrukce domácí branky. Nejprve v první početní výhodě napálil tyčku kapitán Středočechů Martin Ševc, podruhé za vítkovického brankáře Miroslava Svobodu zaskočila tyč při ráně Radima Zohorny minutu před první přestávkou.

I druhá část tak začala za bezbrankového stavu a na první gól se čekalo až do třicáté čtvrté minuty. To od modré čáry nahazoval obránce Jan Štencel, puk se otřel o clonícího Robertse Bukartse a skončil v síti za gólmanem Gašperem Krošeljem.

Boleslav ale dokázala kontrovat. Ránu Mária Luntera ještě zastavil Svoboda, na teč Davida Šťastného už byl krátký. Šťastný vložil hůl do stříleného pasu Zohorny z levého kruhu a usměrnil kotouč nad beton domácího brankáře. Po čtyřiceti minutách tak platil stav 1:1.

Co do dramatičnosti byla nejzajímavější třetí třetina. Domácí tým do ní vstoupil aktivně, pak ho ale zarazil trest za hru v šesti. V oslabení sice ujel Dominik Lakatoš, na Krošelje ale nevyzrál. Pak už se v útočném pásmu rozmístili hosté a přesilovkovou kombinaci zakončil ranou z voleje z pravého kruhu opět David Šťastný.

Potom se ale do utkání vrátili domácí, kteří využili početní výhodu pěti proti třem. Dlouhou kombinací unavili bránící trojici Bruslařů a potom předvedli bleskovou souhru, kterou zakončil před brankovištěm číhající Dominik Lakatoš. Stejně jako ve druhé třetině domácí, tak Mladá Boleslav v utkání vedla jen čtyři minuty.

Jen pár okamžiků po srovnání hosté znovu sahali po rozdílové trefě, proti byl ovšem Miroslav Svoboda. Adam Zbořil si vyměnil puk s Pavolem Skalickým a zdálo se, že bude zakončovat do odkryté klece. Už téměř překonaný Svoboda se ale prezentoval úžasným zákrokem, skvěle se zorientoval a širokou brankářskou holí zastavil Zbořilovu ránu mířící do branky.

Další branka už v rámci základní hrací doby nepadla. Boleslav byla sice o trochu aktivnější, na Svobodu už ale recept nenašla. Za stavu 2:2 se tak šlo do prodloužení.

Nastavený čas a hra tři na tři nabídla krásné momenty. Velkou šanci měl Radim Zohorna, jeho sólový únik zakončený bekhendovým blafákem ale Miroslav Svoboda zlikvidoval. Poradil si i s průnikem Žigy Jegliče, který si stáhl puk mezi dvěma beky a z úhlu nepřekonal domácího brankáře.

Následně zakončoval situací dvou proti jednomu po nahrávce Lakatoše Jesse Dudas, nicméně neuspěl. Stejně dopadl i o chviličku později jeho spoluhráč Rastislav Dej, který z levého kruhu napálil břevno.

Na druhé straně si Svoboda poradil s dalším bekhendovým blafákem, tentokrát z dílny Jakuba Klepiše. Závěr prodloužení sehráli hosté krátce ve čtyřech při signalizovaném trestu Petera Tršky, ale nic už z toho nebylo. Rozhodly tedy až nájezdy.

Hned v první sérii po neúspěšném pokusu domácího Jana Hrušky proměnil svým oblíbeným blafákem do bekhendu obránce David Bernad. Pak už nikdo z exekutorů neuspěl, Gašper Krošelj tedy nakonec lapil všech pět nájezdů Ostravanů a společně s Bernadem zajistil Boleslavi bod navíc.

„Myslím, že jsme do utkání vstoupili dobře, měli jsme v první třetině dost šancí, trefili tři tyče, jen štěstí nám nepřálo. Myslím, že jsme o gól vést mohli. Ve druhé třetině to bylo naopak, Vítkovice byly lepší, my tahali za kratší konec, i když šance jsme také měli. Po tom, kdy jsme šli do vedení ve třetí části, jsme k vítězství byli blízko, ale Vítkovice sehrály dobře přesilovku pět na tři. Myslím, že remíza je zasloužená,“ hodnotil utkání trenér mladoboleslavského mužstva Pavel Patera. „Nájezdy jsou už loterie,“ dodal kouč Bruslařů.

HC Vítkovice Ridera – BK Mladá Boleslav 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Bukarts (Štencel, Roman), 51. Lakatoš (Mallet, Bukarts) – 38. D. Šťastný (R. Zohorna, Jeglič), 47. D. Šťastný (Hrbas, Skalický), rozhodující nájezd Bernad. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5309.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk, R. Černý, Gregorc – Šišovský, J. Hruška, Schleiss – Bukarts, Roman, Lakatoš – Dej, R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, D. Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman. Trenéři: Rulík a Patera.

Michal Konvalina