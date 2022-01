"Jsem velmi šťastný, na olympiádu se nejezdí každý rok a někomu se to nepodaří ani za celý život. Takže jsem opravdu velmi šťastný a těším se na to," okomentoval dvaadvacetiletý forward v rozhovoru pro klubový web svou účast pod pěti kruhy.

Slovenský tým do Číny odletí 2. února a na turnaji se v základní skupině postupně utká s Finskem, Švédskem a Lotyšskem. "Myslím, že máme dobrý tým, a že můžeme ukázat sílu. Budou to těžké zápasy, ale já osobně si na ně věřím. Ukážeme, proč jsme se tam dostali a doufám, že uděláme nějaký dobrý výsledek," vyhlíží zápasy.

Překvapení podle něj může nahrát i absence hráčů z NHL: "Tím, že v ostatních týmech nebudou hráči z NHL, se ten turnaj staví do trochu jiného světla a zápasy budou určitě vyrovnané. Můžeme vyhrát s kýmkoli. Doufám, že se nám to podaří, a že půjdeme dál."

Na koho Pešán zapomněl? Pět hokejistů, kteří by si zasloužili start na olympiádě

Kelemen je spolu se Šťastným, který ale odehrál o třetinu zápasů méně, čtvrtým nejproduktivnější hráčem Boleslavi v aktuální sezoně. V 34 zápasech zaznamenal čtyři góly a jedenáct asistencí. S týmem je momentálně v karanténě, k tréninku by se Středočeši měli vrátit ve čtvrtek.

"Můžeme být rádi, že nás to zastihlo teď a ne třeba tři dny před odjezdem do Bratislavy. Je to ideální čas, abychom se do toho dostali zpět. Jestli se tedy samozřejmě něco takového dá vůbec říct. V téhle době jeden nikdy neví…," zmínil Kelemen.

Slováci na olympiádu povolali z české extraligy hned devět hráčů. Kromě Kelemena nechybí brankáři Branislav Konrád (Olomouc) a Matej Tomek (Kometa Brno) a z hráčů v poli Marek Ďaloga, Michal Krištof z Brna, Martin Marinčin, Marko Daňo, Miloš Roman z Třince a Peter Čerešňák z Plzně.

Hokejový Kolín získal silného partnera, s Marimexem bude spolupracovat pět let