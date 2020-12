Na reprezentační přestávku mohou jít s výbornou náladou! Hokejisté Mladé Boleslavi završili vítězně třízápasový venkovní trip. Hradec Králové porazili v dohrávce jedenáctého kola už podruhé v sezoně a během necelých dvou týdnů, tentokrát 4:3. Středočeši byli v utkání od 12. minuty vždy nejméně o gól napřed. Jako vítěznou se po trojím snížení soupeře ukázala trefa Davida Ciencialy ze třetí části.

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové, 24. kolo Tipsport extraligy | Foto: Jan Pavlíček

„Byl to vyrovnaný zápas. My jsme dali krásné góly, Hradec se vždy dostal na kontakt. Rozhodla ta krásná akce, ten čtvrtý gól, kdy jsme odskočili o dvě branky a pak už to bylo pro Hradec těžké,“ hodnotil duel jeden z trenérů Boleslavi Pavel Patera.