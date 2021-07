„Začátky jsou vždycky těžké. V létě je led měkčí, takže je to těžší. Nemohli jsme se dočkat,“ oznámil Petr Šidlík, který po dokončeném tréninku rozdával úsměvy na kameru.

„Začátky jsou vždycky těžké. V létě je led měkčí, takže je to těžší. Myslím si, že můžu mluvit za celou kabinu, že jsme se nemohli dočkat a je super, že už to všechno začalo,“ usmíval se v úvodu rozhovoru Petr Šidlík.

Bruslaři již od minulého týdne měli možnost dobrovolných tréninků na ledě a Petr Šidlík na nich nechyběl. „Pauza byla dlouhá, byl jsem tady, abych se do toho dostal. Vyfasovali jsme nové věci, tak jsem si to chtěl vyzkoušet a prošlápnout.“

Zapojili se ale i ostatní. „Postupně to přibývalo. Ze začátku nás bylo méně, ke konci týdne už nás bylo asi čtrnáct, takže ti, kteří neměli žádné povinnosti, přijeli.“

Letošní suchá příprava nebyla tak dlouhá jako obvykle, přesto si boleslavští hráči během ní pěkně mákli. Jaká podle obránce s číslem čtyři byla? „Za mě super – krátké, ale intenzivní. Cítím se skvěle připravený, takže to hodnotím výborně.“

V první polovině července dostali hráči volno, to trávil čekáním na nového člena rodiny. „Opatroval jsem mamku, čekali jsme na přírůstek, takže nebyl žádný prostor na dovolenou. Užili jsme si procházky a navštívili rodinu,“ řekl novopečený tatínek, kterému se nedávno narodila dcerka.

V srpnu vypukne Liga mistrů, do které se tým BK Mladá Boleslav vrací po čtyřech letech. Pro boleslavského beka to bude první zkušenost s touto soutěží. „Jsem nadšený, máme tam nádherné týmy, ale nebude to nic lehkého. Myslím si, že je fajn poměřit síly s evropskými týmy, takže se ohromně těším. Doufám, že nenastane šestá pandemie a proběhne to v poklidu,“ řekl a přál si: „Snad přijdou i fanoušci, bylo by to moc fajn.“

Adéla Kvapilová, bkboleslav.cz