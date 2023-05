Hokejisté Mladé Boleslavi už znají zápasový program letní přípravy i samotné extraligy. V ní se doma poprvé představí ve druhém kole proti Vítkovicím. V přípravě pak doma vyzvou Liberec, Litvínov, Karlovy Vary a pražskou Slavii.

Tipsport extraliga, 31. kolo: BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec | Foto: Jan Pavlíček

První zápas a hned na ledě Liberce. Pikantní vstup jak do zápasové přípravy, tak do ostré extraligové sezony čeká na hokejisty Mladé Boleslavi.

Ve čtvrtek 3. srpna odehrají Bruslaři pod Ještědem úvodní zápas série letních přípravných duelů, do známého prostředí se pak vrátí 15. září, kdy na stejném místě vstoupí prvním utkáním do extraligového ročníku.

Mezi těmito dvěma měřeními sil s Libercem odehrají ještě sedm dalších přípravných mačů. Kromě domácí odvety s Bílými Tygry to budou dvojzápasy s Litvínovem a Karlovými Vary, jednou pak vyzvou Boleslavané obě pražská „es“. Slavii přivítají na svém ledě, za Spartou pojedou do Prahy.

A jaké další zajímavosti z rozlosování pro příští sezonu vypíchnout? První domácí zápas přijde v neděli 17. září s týmem HC Vítkovice Ridera. Co se oblíbených vánočních zápasů týče, můžete se těšit na sváteční porci domácího fandění – druhý svátek vánoční 26. prosince i 28. prosince budou hrát Bruslaři doma. V prvním případě půjde o repete loňského předkola s Kometou, naposledy v tomto roce si Bruslaři doma potom zahrají s Karlovými Vary.

Finiš základní části vychází Bruslařům na venkovní utkání se Spartou. Jejich posledním domácím soupeřem bude Olomouc.

Počet klubů v extralize je tradičních 14 účastníků, kteří se nemění, neboť Rytíři Kladno uhájili svou příslušnost k nejvyšší soutěži.

Základní část bude mít tři reprezentační pauzy. První od 6. do 16. listopadu, druhou od 11. do 19. prosince a třetí od 5. do 13. února.

