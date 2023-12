Hokejisté Mladé Boleslavi nenavázali na dvě domácí výhry a výrazným rozdílem podlehli v Litvínově domácí Vervě.

Tipsport extraliga: Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav | Foto: Edvard D. Beneš

Na dvě domácí povánoční výhry hokejisté Mladé Boleslavi v posledním zápase roku nenavázali. Na ledě Litvínova si připsali vysokou porážku v poměru 1:6.

V sestavě Středočechů se díky včasnému vyřízení potřebných dokumentů objevila dnešní nová posila Pitule, ačkoliv v zápise o utkání jeho jméno nefigurovalo. Čtyřiatřicetiletý útočník přišel z prvoligového Prostějova, za Boleslav hrál už v sezoně 2012/13.

Boleslav sice na severu Čech prohrávala už po první třetině, stav 1:0 pro domácí Chezu však dával hostům ještě naději na bodový zisk. Vstup do druhé části však svěřencům kouče Krále vůbec nevyšel a po třech odehraných minutách už to bylo 0:3 z jejich pohledu.

Nejprve ve 22. minutě Ondřej Kaše u hrazení zvládl souboj s dvěma Bruslaři a následně vyrazil do rychlého protiútoku, který zakončil ranou mezi tělo a ruku Růžičky. Hned v dalším střídání Verva uzamkla Středočechy před jejich brankou, Abdul zpoza ní přihrál na levý kruh a odtamtud se střelou do levého vinglu přesně trefil Lukáš Válek – 3:0. Uvedený moment byl posledním, který v mladoboleslavském brankovišti absolvoval gólman Růžička, jenž po třetím gólu přepustil místo Novotnému.

V čase 30:16 z modré nahazoval kotouč Šalda, puk se přímo před Novotným otřel o hůl Nicolase Hlavy a následně možná také o Bernadovy kalhoty a zaplaval do sítě. Nepříznivý průběh utkání zmírnil ve 47. minutě Pavol Skalický. Mladoboleslavští totiž bleskově využili přesilovku, Fořt ke Skalickému přistrčil puk po zablokované střele Lantošiho a ten od levé tyčky po deseti sekundách vrátil do hry vyloučeného Jurčíka. Podobný počin mohli záhy Bruslaři zopakovat, druhý prohřešek Vervy se jim však potrestat nepodařilo.

Naděje zelenobílých z konce druhé části ale na startu té třetí velmi rychle uhasly, a to po 28 vteřinách. Po chybě v rozehrávce totiž mohl ze slotu pálit Kudrna, jeho střelu vyrazil Novotný k pravé tyči a tam byl připraven dorážet Petr Koblasa – 5:1. V závěru ještě zkompletoval svůj první extraligový hattrick Lukáš Válek.

"Věděli jsme, že to nebude lehký zápas a to se také potvrdilo. Byli jsme motivování výhrami, samozřejmě jsme chtěli bodovat i tady. Udělali jsme ale individuální chyby, které soupeř potrestal. Pak už se těžko vracíte zpátky do zápasu, když jim takhle na tři góly nahrajete. Neměli jsme sílu na to, abychom to zvrátili," řekl po zápase kouč Boleslavi Václav Pletka.

HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav 6:1

Branky a nahrávky: 13. Válek (Jaks, Abdul), 22. O. Kaše, 23. Válek (Abdul, Demel), 31. Hlava (Šalda, O. Kaše), 41. Koblasa (Kudrna, Jícha), 59. Válek (Kudrna) – 37. Skalický (Fořt, Lantoši). Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:5, navíc Půček DKU (MB). Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5823.

Litvínov: Tomek – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman, Šalda – Koblasa, Jícha, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Urban.

Boleslav: Růžička (23. Novotný) – Pyrochta, Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík, Bernad, Štibingr – Krivošík, Fořt, Lantoši – Hradec, Roman, Skalický – Dvořáček, Malínek, Rohdin – Půček, Pitule, Závora.