Hokejoví Bruslaři za sebou mají nejpovedenější základní část extraligy ve své historii. Čtvrté místo – rekord. Zisk 92 bodů – rekord. A činili se i fanoušci. Průměrná návštěva v domácím stánku Boleslavi letos byla také rekordní.

Sezona ale rozhodně nekončí. Teď je na řade čtvrtfinále (na celky na sedmém až desátém místě samozřejmě ještě předkolo) a v něm Boleslav vyzve ve škodováckém derby Plzeň. Začínat se bude v pondělí 16. března na boleslavském ledě, kde se hned druhý den odehraje i druhé utkání. Do západočeské metropole se pak série přesune v pátek a v sobotu. Jisté také je, že Sparta vyzve Brno. Soupeři Liberce a Třince vzejdou z předkola, kde proti sobě jdou Mountfield s Energií a Olomouc se Zlínem.

VÝHRA NA ZÁVĚR

Právě Berani byli posledním soupeřem Bruslařů v pátečním 52. kole. V něm zvítězila domácí Boleslav, i díky čistému kontu Peterse a jeho tyčí, hladce 3:0.

Úvodní dějství vyhrála Boleslav 2:0. Skóre se měnilo v šesté minutě v přesilovce Zlína. Nebyli to ale hosté, kdo šel do vedení. V oslabení ujel Lunter a procedil puk mezi Kašíkovi mezi betony. Pak Ševc nastřeloval puk před branku. Ten se otřel o kalhoty jednoho z bránících obránců a nechytatelně zapadl za Kašíkova záda.

„V první třetině jsme měli hodně šancí, mohli jsme ji vyhrát výraznějším rozdílem. Ale vstup do zápasu to byl dobrý,“ hodnotil domácí kouč Radim Rulík. Jeho protějšek Martin Hamrlík souhlasil: „Nám nevyšla první třetina, to jsme byli ještě v autobuse. Kdyby Boleslav dala víc gólů, tak bychom se nemohli vůbec divit.“

Od druhé třetiny se hra opticky vyrovnala, i když střelecky aktivnější byli stále domácí. Při nich stálo i štěstí neboť Zlín trefil hned třikrát tyčku. Gól ale ve druhé periodě nepadl žádný.

Ve 44. minutě sebral puk jednomu s hostujících obránců na vlastní modré Pavol Skalický a dloubáčkem přes padajícího brankaře zvýšil na 3:0 pro Boleslav. Slovenský útočník Boleslavi mohl přidat svůj druhý gól v zápase při signalizované výhodě, ale tentokrát byl úspěšnější brankář Beranů. Zlín se tlačil za snížením ve dvou vlastních přesilovkách, ale ani výhoda jednoho muže v poli, k prolomení střelecké smůly nevedla. Po střele Honejska se dlouho zkoumalo video, ale rozhodčí puk pod Petersovým betonem za brankovou čárou na záznamu nenašel. Kanadský brankář tak udržel čisté konto.

„Bez gólu jsme se ale nemohli dostat do zápasu. Trošku nám docházejí síly, jakoby to na nás trošku padalo. Musíme se zkoncentrovat na předkolo a vyždímat se,“ dodal Hamrlík.

Radim Rulík pak vypíchl klíčové momenty zápasu: „Měli jsme ale i štěstí, protože soupeř trefil i nějaké tyčky. Pak rozhodl náš třetí gól a neuznaná situace hostů z videa, kdy jsme v oslabení neinkasovali.“

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 3:0

Branky a nahrávky: 6. Lunter, 12. Ševc (D. Šťastný, Hrbas), 44. Skalický. Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ganger, Klouček. Vyloučení: 6:4 navíc Kousal (MB) 10 minut OT. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3246.

Mladá Boleslav: Peters – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Klepiš, Zbořil, Skalický – Šťastný, Jeglič, R. Zohorna – Kašpar, Bičevskis, Lunter – Kousal, Najman, Cienciala.

Zlín: Kašík - Nosek, Řezníček, Buchta, Freibergs, Ferenc, Gazda, M. Hamrlík – Fryšara, Fořt, Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Dufek, Claireaux, Herman – Ondráček, P. Sedláček, Kubiš.