Hokejisté Mladé Boleslavi odehrají ve Ško-Energo Areně další přípravné utkání.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov | Foto: Jan Pavlíček

Recept na zvládnutí čtvrtečního vedra nabízí v jeho odpoledni BK Mladá Boleslav. Zchladit se totiž můžete přijít od 17 hodin do boleslavské hokejové arény, kde domácí Bruslaři přivítají litvínovskou Vervu. A věří, že přítomné kromě zchlazení čeká i osvěžení v podobě výkonu domácích borců.

Těm se v přípravném období zatím výsledkově moc nedaří. Na svém kontě mají jednu výhru v nájezdech, ze zbylých čtyř duelů odešli svěřenci trenéra Kalouse jako poražený celek. A to i z prvního vzájemného zápasu s Chezou. Té na jejím ledě podlehli před dvěma týdny 1:3. Třetí přípravné utkání Bruslaři na stadionu Ivana Hlinky nezačali špatně, když po první části vedli zásluhou Tomáše Šmerhy. Litvínovští hráči však dokázali otočit stav ve svůj prospěch, a to především díky využité přesilovce a dobrému vstupu do třetího dějství. Porážku 1:3 pak v 52. minutě stvrdil domácí Pavel Zygmunt.

V sedmadvaceti trenérem dospělých. S autoritou problém nemám, říká Jiří Kubát

Minulý týden Boleslav neuspěla v odvetě proti Liberci a nevstřelila gól tehdy ani v prvním zápase na jejich ledě. To se nyní pokusí změnit. Bruslaři Litvínov sice na jejich ledě také neporazili, avšak gól jim vstřelili. Příčina špatné střelby může být v nesehranosti, neboť kádr byl značně obměněn a stále probíhá příprava na ostrou sezónu. Slovenský útočník Róbert Lantoši po minulém utkání konstatoval: „Zatím se ještě pořád hledáme, takže máme na čem pracovat. Nějaký čas na to ještě je." Také Jiří Kalous myslí pozitivně: „Věřím, že proměňování přijde, šancí si totiž vytváříme hodně." Oba se navíc shodují na tom, že důležitou částí úspěchu bude komunikace.

Pro Vervu to bude pátý přípravný zápas a na rozdíl od Boleslavi bylo po většině dosavadních střetnutí v kabině Severočechů veselo. Porazili nejprve Bruslaře 3:1, o pár dnů později podlehli Karlovým Varům ve stejném poměru. Následoval dvojzápas s Rytíři Kladno, v nichž Litvínov dominoval výsledky 5:1 respektive 4:1. Nese se tedy v přípravě na vítězné vlně. Jak už bylo zmíněno, Severočeši sehráli poslední předešlý zápas proti Kladnu na svém domácím ledě v úterý 22. srpna. Ten opanovali 4:1.

