Klíčový pak bude podle útočníka Lukáše Žejdla hlavně úvod sezony: „Určitě bych si přál, abychom zachytili začátek sezony, bez toho bychom se těžko někam hnuli.“

Právě vytáhlí rodák z Mostu by měl opět patřit k bodovým tahounům boleslavského týmu. „Samozřejmě bych chtěl své výkony zopakovat. Hlavně ale doufám, že zůstanu zdravý a udržím si důvěru trenérů,“ hlásí Žejdl. A pokračuje: „Chtěl bych, abychom se v play-off dostali dál, než vloni.“

Obměněný bude i kádr. Kromě Jana Hanzlíka, který ukončil kariéru budou na soupisce chybět například Oldrich Kotvan, Martin Procházka, David Němeček, Dominik Pacovský, nebo Tomáš Knotek. Martin Látal vyjede na boleslavský led už dnes, avšak v dresu Pardubic. Trenérské dvojici Rulík – Patera pak bude chybět Miloslav Hořava.

Zajímavá jména jsou však v boleslavském rosteru i na straně příchodů: Dominik Vacík (Havlíčkův Brod), Adam Zbořil (Nové Zámky), Jan Stránský (Chomutov), Martin Ševc (Liberec), Mitchel Fillman (České Budějovice) a David Cienciala z Třince. Ten však bude v úvodu sezony Boleslavským chybět, neboť si poranil koleno na přípravném kempu české reprezentace. „Pokud budeme mít my i on štěstí, měl by nastoupit v polovině října,“ prozradil kouč Pavel Patera.

Ten je spokojený i s průběhem letního přípravného období: „„Teď si všechny týmy myslí, že jejich příprava byla dobrá a my samozřejmě nejsme výjimkou,“ prohlásil Pavel Patera na úvod rozhovoru s lehkým úsměvem. „Ukážou první zápasy, pak první třetině soutěže. Uvidíme. Snažili jsme se udělat maximum,“ dodal.

Dobré výsledky z léta dávají tušit, že by Bruslaři mohli mít z kraje sezony dobrou pohodu. Pět ze šesti přípravných zápasů totiž Rulíkova družina vyhrála. Naposledy doma vyřídila ambiciózní Spartu poměrem 3:0. Jedinou porážku pak zaznamenala právě s pražany, když na jejich ledě padla 1:3. K tomu přidal BK dvě výhry nad Litvínovem (z toho jednu v prodloužení), a vítězství nad Karlovými Vary a nováčkem z Kladna.

Dnes čeká Boleslav první ostrý zápas a to proti loňskému úspěšnému barážníkovi z Pardubic. U Perníkářů tak bylo v létě hodně rušno. Ke změnám došlo i v řadách vedení, o místo generálního manažera a předsedy představenstva přišel fanoušky často kritizovaný Dušan Salfický. Jeho nástupcem se stal Martin Sýkora, pozici sportovního manažera obsadil Jaromír Kverka starší. Trenér Ladislav Lubina dostal k ruce nové asistenty, Otakara Janeckého a Radka Bělohlava.

Kabinou se během přestávky prohnal uragán, odešlo téměř dvacet hráčů, mezi nimi i třeba Rostislav Marosz, Miloš Bubela či Marek Trončinský. Skončil také kanonýr Petr Sýkora.

Naopak po sedmi letech v Rusku se vrátil Jan Kolář. Kromě bývalého zadáka Vladivostoku či Chabarovsku přilákal celek z města perníku a koňských dostihů zpět ještě šikovného útočníka Roberta Kousala. Východočeši do nového ročníku vstoupí s hodně vyrovnanou a kvalitní brankářskou dvojicí, Ondřeje Kacetla doplnil Jakub Štěpánek. Do obranných řad získaly Pardubice slovenského mladíka Michala Ivana, na zkoušce uspěl Sébastien Piché, který naposledy hájil barvy Litvínova. V první útočné formaci by měl nastupovat z Vítkovic příchozí Radoslav Tybor, v Plzni si Východočeši vyhlédli Denise Kindla a v týmu svého pátečního soupeře zase Martina Látala.

Páteční utkání začíná ve Ško-Energo Aréně v tradičních 17.30 hodin.