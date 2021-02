Aktivní, rychlý hokej, slušné tempo, hodně střel. Taková byla první třetina úterního škodováckého souboje. Jediné, co jí chybělo, byly góly. Skóre se neměnilo, domácí Krošelj si připsal jedenáct úspěšných zásahů a hostující Frodl ještě o jeden víc. Společně se svými spoluhráči také úspěšně přestál první přesilovku Boleslavi.

Hned ve své druhé početní výhodě ale domácí tým udeřil. Těsně po završení třicáté minuty napřáhl na pravém kruhu Jan Stránský a zakončil povedenou souhru nechytatelnou bombou. Jen o minutu později navíc v akci dvou proti jednomu Flynn procedil puk přes výstroj beka Čerešňáka a David Šťastný dvacátým gólem v sezoně zvýšil na 2:0.

V závěru třetiny navíc za obranu Západočechů našlápl znovu Stránský, převzal ideální pas od Strnada a krátké sólo od modré čáry zakončil svižnou kličkou, proti které se Frodl roztahoval na brankové lajně marně.

Zápletku dostal zápas tři čtvrtě minuty před druhou pauzou, kdy byl na dvě plus dvě minuty za hru vysokou holí vyloučen domácí Bičevskis. Hosté dlouhou přesilovku zhodnotili po padesáti sekundách třetí části, když Krošelje po vyhraném buly propálil Jakub Pour.

To bylo ještě před koncem první dvouminutovky Bičevskisova trestu, Boleslav tak dál pokračovala ve čtyřech, druhou část oslabení už ale ubránila bez problémů. Až do závěrečných minut třetí třetiny se hrál vyrovnaný hokej, týmy se střídaly v ofenzivních manévrech, další góly ale ne a ne přijít.

Tři a půl minuty před koncem byl hattricku na dosah Stránský, jenže jeho chytré vyhození o mantinel z vlastního pásma na poslední chvíli dobruslil zadák Budík, který touš vymetl z čáry už odkryté plzeňské brány.

Indiáni ani v šesti nemohli dlouho najít recept na pevnou domácí obranu, přesto nakonec snížili. Do konce zbývalo jen něco málo přes minutu, když se k útočné modré čáře dostal Zbořil, přes obránce ale do odkryté klece nestřílel a hosté z protiakce skórovali. Po Gulašově střele dometl puk do sítě opět Pour.

V závěrečných šedesáti sekundách už ovšem na žádné další vzrušení nedošlo, domácí si náskok utéct nenechali a slaví triumf 3:2. Díky tomu se posunuli na třetí místo tabulky právě na úkor Plzně, která spadla až na páté místo za Liberec. Další zápas čeká na Bruslaře v pátek, kdy zajíždí na led brněnské Komety.

Ohlasy k utkání

Jiří Hanzlík, trenér Plzně: „Herně to bylo v pořádku, předvedli jsme dobrý výkon. V první třetině jsme mohli jít do vedení a vývoj zápasu by pak byl jiný. Pak jsme rychle dostali tři góly. Ještě jsme se snažili s tím něco udělat a bojovali jsme do poslední minuty. Jak říkám, chtělo to jít v zápase do vedení, příležitosti jsme na to měli.“

Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi: „Potkaly se dva bruslivé a vyrovnané týmy. Ve druhé třetině jsme byli produktivní a dali jsme tři góly. Nejvíc nám pomohl první gól, pak jsme se dostali na koně. Na začátku třetí třetiny jsme hráli dlouhé oslabení a vyšli jsme z toho jenom s jedním inkasovaným gólem, což bylo dobře, protože Plzeň má dobrou přesilovku. Závěr zápasu jsme pak měli odehrát zkušeněji, ale dobře to dopadlo."

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. J. Stránský (Bernad, P. Kousal), 32. Šťastný (Flynn), 38. J. Stránský (J. Strnad) – 41. Pour (L. Kaňák, Rob), 59. Pour (Gulaš). Rozhodčí: Hradil, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:2. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, V. Lang, Jiříček, Kvasnička, Stříteský, Budík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Eberle, Suchý, Pour – Straka, P. Musil, Rob – Michnáč, Přikryl, Dočekal.