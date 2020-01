Duel odstartovaly slibné šance na obou stranách. Po čtrnácti sekundách pálil z mezikruží domácí Flek, na druhé straně se hned poté před Novotného tlačil Šťastný. V oslabení zahrozil boleslavský Najman a rovněž při početní nevýhodě ujeli v tandemu karlovarští Koblasa s Polákem, prvně jmenovaný ovšem nezachytil puk.

V závěru úvodní části Boleslav přečkala tlak čtvrté domácí lajny a na opačné straně kluziště Zohornův blafák zneškodnil Novotný. „Myslím si, že jsme nezačali špatně. Nepouštěli jsme soupeře do nějakých vyložených šancí. První třetina tak zaslouženě skončila 0:0,“ hodnotil hru svého týmu v první části kouč Bruslařů Pavel Patera.

Bezbrankový stav trval až do druhé poloviny prostředního dějství. V něm byl nejprve pod větším tlakem Peters, který se podruhé v řadě představil v brance Bruslařského klubu. Poradil se se střelami Rachůnka i Šika a dal svým spoluhráčům šanci jít do vedení. „Ve druhé části domácí přidali, my jsme na to nezareagovali, ale paradoxně jsme se díky protiútokům dostali do dvoubrankového vedení,“ okomentoval Patera náskok, který si jeho tým vybudoval.

Ve 32. minutě totiž střelu Najmana vyrazil Novotný před sebe a Oscar Flynn z dorážky zamířil pod břevno. Dvě minuty nato po souhře se Skalickým propálil Novotného mezi betony Adam Zbořil.

Minutu před druhou přestávkou šel na trestnou obránce Varů Graňák, jenže domácí i ve čtyřech ještě dokázali snížit. Skuhravý se na vlastní modré zmocnil puku a po úniku nahrál Tomáši Vondráčkovi, který pět sekund před koncem třetiny korigoval na 1:2. „Pak jsme si to zkomplikovali na konci druhé periody, kdy jsme měli přesilovku a nechali jsme si dát zbytečný gól,“ mrzelo Pateru snížení domácích těsně před druhou sirénou.

Ze třetí třetiny navíc uběhlo jen dvě a půl minuty a bylo srovnáno. Peters neudržel kotouč ve výstroji a Gríger ho na brankovišti dokázal posunout na čepel nejproduktivnějšího hráče Energie Tomáše Rachůnka, který se zblízka nemýlil. „Od té chvíle se mužstvo zdravě nabudilo, a bylo z něj cítit, že nechce prohrát, protože Vary přitlačily,“ poznamenal Patera.

V polovině třetí třetiny z nenápadného brejku hosté znovu odskočili. Klepiš zavezl puk do pásma a od levého mantinelu nahrál na střed na Adama Zbořila, který dalekonosným projektilem podruhé v zápase překonal Novotného. Domácí se marně snažili o vyrovnání, byť při vyloučení Vondrky zkusili hru v šesti proti čtyřem. Naopak pojistku Boleslavi přidal dvě minuty před koncem Pavol Skalický, který při pokračující power play domácích trefil od levého hrazení odkrytou branku.

Bruslaři po výhře 4:2 vyloupili KV Arénu a domů vezou všechny body. Už v neděli je čeká další zápas, na vlastním ledě přivítají ve středočeském derby kladenské Rytíře, kteří v lednu hrají ve velmi slušné formě.

Michal Konvalina