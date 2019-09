Perníkáři po loňské neúspěšné sezoně vyměnili většinu kádru a v první, spíše nervózní periodě, byli domácímu favoritovi vyrovnaným soupeřem. Do kabin se tak šlo poprvé za bezbrankového stavu.

O výsledku zápasu pak rozhodla třetina druhá. V ní si domácí vytvořili postupně až tříbrankový náskok, který ještě přibrzdilo snížení Radoslava Tybora. O první boleslavský gól sezony se postarala toho večera velmi aktivní čtvrtá lajna mladíků. Najman obral za brankou o puk navrátilce z Ruska Jana Koláře a vybídl ke skórování Flynna. Druhou branku obstaral šikovnou tečí Ševcovy přihrávky Pavel Musil a na 3:0 upravil po samostatné akci přesnou střelou domácí kapitán Michal Vondrka.

Třetí dvacetiminutovku pak odehráli domácí hokejisté zkušeně. Drželi puk na svých hokejkách, nikam se nehnali a soupeře před svojí branku nepouštěli. Tato taktika přinesla ovoce, protože o jedinou a poslední změnu skóre se postaral patnáct vteřin před koncem zápasu do prázdné pardubické branky Lukáš Žejdl.

„Na utkání jsme se poctivě připravovali, o to větší zklamání ve mně je po výsledku 1:4, ale hlavně po předvedené hře. Soupeř byl dnes rychlejší, důraznější, agresivnější a hlavně rychleji na kotouči. My jsme byli všude o krok pozadu a o tom vypovídá také konečný výsledek,“ komentoval zápas kouč hostů Ladislav Lubina.

To boleslavský Pavel Patera byl samozřejmě spokojenější: „Do zápasu jsme vstoupili dobře a i přes to, že jsme v první třetině gól nedali, tak jsme hráče nabádali k trpělivosti. To se vyplatilo ve druhé třetině, kdy zabraly naše individuality, což od nich samozřejmě očekáváme. Navíc to bylo podpořené dobrým výkonem brankáře.“

A pokračoval: „Gól na 3:1 nás sice trochu přibrzdil, ale ve třetí třetině už jsme si výsledek pohlídali a dovedli zápas do úspěšného konce.“

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky 25. Flynn (Najman, P. Kousal), 33. P. Musil (Ševc, Klepiš), 38. Vondrka (Hrbas), 60. Žejdl (Skalický, Ševc) – 38. Tybor (R. Kousal, Kindl). Rozhodčí: Hodek, Veselý – Kajínek, Špringl. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3576.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad – Vondrka, Žejdl, Šťastný – Klepiš, Zbořil, Skalický – J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Pardubice: Kacetl – Piché, Eklund, Holland, J. Kolář, Zdráhal, Mikuš, Hrádek – Tybor, R. Kousal, Kindl – Hovorka, Mandát, T. Rolinek – Látal, Poulíček, Machala – Rouha, Pochobradský, Bucek. Trenéři: Lubina, Bělohlav, Janecký a Rybár.