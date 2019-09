Bruslaři totiž ani jednou v zápase nevedli, dvakrát museli dotahovat náskok soupeře, přesto mohli na konci se svými diváky slavit výhru.

Po první oťukávací třetině přišel ve zbytku zápasu parádní hokej. Do vedení šli hosté po teči Petra Holíka. Boleslav ale bleskově srovnala krok, když únik dvou mužů proti jednomu zakončil přesnou ranou kapitán Michal Vondrka.

„Vstoupili jsme do zápasu možná s velkým respektem před soupeřem, prvních deset minut jsme tahali za kratší konec, ale pak se hra vyrovnala. Druhá třetina byla podobná, soupeř šel navíc do vedení, ale nám hodně pomohlo brzké vyrovnání,“ komentoval za Mladou Boleslav zápas kouč Pavel Patera.

Klíčové momenty zápasu přišly před polovinou třetí periody. Nejprve Michal Vondrka další únik Boleslavi řešil místo střely nepřesnou přihrávkou a hned z protiútoku se opakovala totožná situace na straně druhé. Brněnský Tomáš Plekanec zvolil zakončení a poslal Kometu podruhé v zápase do vedení. To ale opět netrvalo dlouho. Boleslavský obránce Ondřej Dlapa zachytil vyhození Brněnských a v pozici svátečního střelce vykouzlil nádhernou ránu do víka.

Bruslaři bažili i po třech bodech, ale v závěrečné přesilovce se již neprosadili, a zápas tak šel do prodloužení. V něm nakonec zařídil prodloužení letošní mladoboleslavské neporazitelnosti Jakub Klepiš, který si sám vyhrál buly a přesnou střelou utkání rozhodl. „V prodloužení už to je o chybičkách, jednu jsme tam udělali tentokrát my. Chtěli jsme z Boleslavi víc než jeden bod, ale takový je sport,“ hlásil po zápase lodivod Komety Petr Fiala.

Boleslavský Pavel Patera dodal: „V prodloužení se štěstí přiklonilo k nám. Dva body proti Brnu bereme.“

Bruslaři tak mají po třech zápasech v tabulce extraligy sedm bodů za dvě vítězství v prodloužení a jedno tříbodové v základní hrací době. Před sebou však strašáka. Jedou do Liberce, kde už drahnou dobu nevyhráli. Na severu Čech se bude pod Ještědem hrát už v neděli a úvodní buly je naplánováno na 16 hodin.

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 3:2 pp

Branky a nahrávky 32. Vondrka (Žejdl, Šťastný), 49. Dlapa, 62. Klepiš - 26. P. Holík (Baranka, Mueller), 48. Plekanec. Rozhodčí: Lacina, Pražák – Kajínek, Špringl. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3785.

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad – Vondrka, Žejdl, Šťastný – Klepiš, Zbořil, Skalický – J. Stránský, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, L. Pabiška.

Brno: Vejmelka – O. Němec, Baranka, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič – Horký, Plekanec, J. Hruška – Kucsera, Lev, Orsava – Jenyš, Kusko, Plášek.