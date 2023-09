Po čtvrteční předehrávce se v pátek rozjede naplno šesti zápasy 1. kola nový ročník hokejové extraligy. Mladá Boleslav zabojuje o úvodní body v Liberci. Na domácí střídačce čeká obnovená premiéra na staronové adrese kouče Filipa Pešána.

Přípravné utkání: BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec | Foto: Jan Pavlíček

Hokejisté Bruslařského klubu vstoupí do sezony na ledě regionálního rivala z Liberce. Minulý ročník Středočechům nevyšel podle představ a touží po nápravě. "Jedním z prioritních úkolů je pro nás zlepšení produktivity, protože herně si myslím, že to už v minulé sezoně nebylo úplně špatné. Ale právě nízká produktivita silně ovlivnila výsledky zápasů a v návaznosti na to i umístění v tabulce. Pokud produktivitu zlepšíme, tak věřím, že nás to dovede do klidnějších vod, než v jakých jsme byli minule," řekl trenér Jiří Kalous.

Liberečtí v přípravě Boleslav dvakrát porazili a navíc neinkasovali ani gól. "Zápasy v přípravě a na začátku ligy jsou nebe a dudy. Ať bychom vyhráli, nebo prohráli, nedá se hodnotit, jak může dopadnout první souboj. Bude to úplně jiná story a čeká nás jiná Boleslav," odtušil kouč Pešán, jenž se na libereckou střídačku postaví v extraligovém duelu poprvé od konce dubna 2019 a finálové porážky s Třincem.

Bruslaři překopali tým a s větším rozpočtem věří i ve větší produktivitu

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav (18:00)

Bilance výsledků přípravě:

Liberec: 7 - 3 - 0 - 0 - 4.

Mladá Boleslav: 8 - 1 - 1 - 2 - 4.



Zajímavosti:

- Liberec v generálce vyhrál v pátek v Praze nad Spartou 5:1. Předtím prohrál v přípravě třikrát za sebou ve Švýcarsku v duelech s týmy tamní nejvyšší soutěže.

- Mladá Boleslav v závěrečném testu vyhrála ve čtvrtek doma nad prvoligovou Slavií 7:0 a ukončila sérii pěti proher z přípravy.

- Liberec ve vzájemných zápasech bodoval sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrál.

- Bílí Tygři se Bruslařským klubem utkali dvakrát v přípravě a oba duely vyhráli. Nejdříve doma zvítězili 4:0 a potom v Mladé Boleslavi 2:0. V prvním případě udržel čisté konto Dávid Hrenák a v druhém Daniel Král.

- Obránce Jan Štibingr, který v létě přestoupil z Liberce do Mladé Boleslavi, může sehrát 100. zápas v extralize.