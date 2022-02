Tři výhry a osm porážek. Taková je bilance extraligových hokejistů Mladé Boleslavi v novém roce. Osmou porážku přidali v nedělním derby v Liberci. Útěchou budiž, že přišla až v prodloužení a Bruslaři zapisují alespoň jeden bod do tabulky, v níž klesli po prohře 3:4 až na deváté místo. Naopak Bílí Tygři jsou sedmí.

Boleslav šla přitom po nahození Fillmana zkraje zápasu do vedení. Do kabin šli ale za stavu 2:1 spokojenější Liberečané. Nejprve nabil k vyrovnání Gríger Ordošovi, vedení dal domácím v poslední minutě první třetiny Zachar. „V první třetině jsme bohužel darovali soupeři dvě branky. Stálo nás to nastavení v utkání, i když jsme po dlouhé době dali první gól,“ komentoval úvodní dějství kouč Boleslavi Petr Haken.

Úvod druhé třetiny patřil Středočechům a Pavelka měl plné ruce práce se střelami Najmana a Kousala. Ve 26. minutě ale hosté korunovali svůj tlak zaslouženou vyrovnávací brankou, když Pavelku nadvakrát překonal Kotala.

V polovině utkání měli Liberečtí k dispozici čtyřminutovou početní výhodu, obrovskou šanci měl ale v rychlém brejku hostující Pláněk. Pavelka ho však skvěle vychytal, a tak platilo otřepané pravidlo nedáš-dostaneš. Gríger na druhé straně našel mezi kruhy dobře postaveného Filippiho a ten střelou bez přípravy poslal Severočechy znovu do vedení - 3:2. To mohl v závěru druhé třetiny ještě navýšit Měchura, Růžička ale svůj tým podržel.

Ve 44. minutě tak bylo znovu vyrovnáno. Kantner přetlačil v souboji Ivana a krásnou žabičkou vybídnul ke skórování do odkryté branky Luntera. Liberec mohl odpovědět v přesilové hře, Růžička si ale s šancemi Vlacha a Melancona poradil. Domácí pokračovali v náporu a chtěli utkání strhnout opět na svou stranu. Proti Ivanovi a Ordošovi se ale vyznamenal dobře chytající Růžička. Zápas tak dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase oba týmy zpočátku spíše vyčkávaly, za zmínku stála pouze nebezpečná střela Šmída. Poté však fauloval hostující Stránský a Liberec nabídnutou možnost využil. Dorážkou Filippiho střely vystřelil Bílým Tygrům bod navíc Birner.

„Ve druhé třetině mužstvo ukázalo, že se dokáže dotáhnout do utkání a stali jsme se rovnocenným partnerem až do konce. Remíza je spravedlivá, jen mě mrzí vyloučení v prodloužení, které soupeř zužitkoval,“ dodal k zápasu Petr Haken. „Bylo to velice těžké a vyrovnané utkání. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Měli jsme velice mladou obranu, která byla pod tlakem. Soupeři velmi dobře forčekovali a byli aktivní v našem pásmu. Jsem rád, že jsme si pomohli dvěma přesilovkovými góly a našli cestu k vítězství,“ zhodnotil utkání domácí lodivod Patrik Augusta.

Bruslaře čeká další zápas už v úterý a bude to další derby, tentokrát středočeské. Od 17.30 hodin vyzve Bolka kladenské Rytíře, v pátek pak přijede ke Klenici Sparta.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:3 pp

Branky a nahrávky: 10. Ordoš (Gríger), 20. Zachar (J. Šír, M. Ivan), 33. Filippi (Gríger, J. Vlach), 64. Birner (Filippi, J. Vlach) - 5. Fillman (Kotala, Lunter), 26. Kotala (Kantner), 44. Lunter (Kantner). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000.

Liberec: J. Pavelka - J. Šedivý, Šmíd, Melancon, Aubrecht, Štibingr, M. Ivan, Žůrek - Měchura, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Boleslav: J. Růžička - Ševc, Jánošík, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Bernad, Lintuniemi - D. Šťastný, Fořt, A. Raška - Kantner, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Závora. Trenér: R. Rulík.