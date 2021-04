Pro Bruslařský klub to bude teprve druhé semifinále v klubové historii. Před pěti lety Boleslav také postoupila mezi čtyři nejlepší týmy, pak ji ale ve čtyřech zápasech vyprovodil pozdější mistr z Liberce. Teď čekají na tým trenérů Rulíka a Patery Třinečtí, pro změnu poslední mistrovský celek, jaký extraliga poznala. Družina kouče Václava Varadi se ze zisku Masarykova poháru radovala před dvěma lety, loni se play off ze známých příčin vůbec nehrálo.

A také letos mají pod Javorovým ty nejvyšší ambice. Prezidentský pohár pro nejlepší tým Ocelářům v samém závěru o kousek utekl, o to větší motivaci ale mají ve vyřazovací fázi. Hned ve čtvrtfinále to na vlastní kůži poznala Kometa Brno. Třinec rivala vypráskal ve čtyřech zápasech při fantastickém celkovém skóre 20:4 – šestnáctibrankový rozdíl je novým rekordním zápisem v historii české extraligy!

Bruslaři nicméně ze silného soka strach nemají. „Do semifinále jdeme s pokorou. Víme, jakou má Třinec sílu, ale nebojíme se ničeho. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co se stane,“ říká trenér Pavel Patera a pokračuje: „Pardubice už musíme nechat za sebou. Ale je fajn, že jsme měli k dispozici deset dní na přípravu. Kluci si samozřejmě odpočinuli, ale zároveň jsme se stihli věnovat hře ve všech pásmech a všem nerovnovážným situacím na ledě. Teď už jde jen o to, abychom se na semifinále nastavili v hlavách.“

Stejně jako Třinec (a také jako Sparta a Liberec, zbylí dva semifinalisté) totiž Bruslaři vyhráli čtvrtfinálovou sérii 4:0 na zápasy. A jejich jízda proti Pardubicím sklidila chválu z třinecké strany.

„Vnímáme Mladou Boleslav jako kvalitního soupeře, který si v základní části zaslouženě vydobyl své postavení v tabulce. Ve čtvrtfinálové sérii s Pardubicemi dominovali, takže se na ně určitě připravujeme pečlivě,“ hlásí trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Podobně ostatně vidí Boleslav i jeho svěřenci. „Mladá Boleslav má skvělý tým, celou sezonu to potvrzuje. Má kvalitní systém, trenéry, hráče, vedení. Všechno jim zapadá, jak má. Myslím, že to bude skvělá série,“ chválí středočeský soubor produktivní útočník Martin Růžička.

Co od série očekávají ve městě automobilů? „Čekají nás vyrovnané zápasy, v čemž by mohla být naše přednost, protože máme čtyři vyrovnané lajny. Ale u Třince se těžko hledá nějaká slabina, mají spoustu výborných hráčů v útoku i v obraně. Musíme se vyvarovat špatným vstupům do zápasů. Ve čtvrtfinále nás to občas zlobilo, Třinec by nás za to potrestal,“ ví Pavel Patera.

Ve prospěch jeho týmu hraje letošní vzájemná bilance. Boleslav ve čtyřech utkáních proti Třinci ztratila pouhý jeden bod – třikrát vyhrála v základní hrací době a jednou po nájezdech. Pokaždé to ale bylo velmi těsně, všechna vítězství byla jen o gól.

„To se maže, play off je úplně jiná soutěž. Třinec je natolik zkušené mužstvo, že jim prohry ze základní části do hlav nevlezou,“ odmítá Pavel Patera, že by to mělo hrát nějakou roli. A stejně tak to vidí i na opačné straně barikády: „Teď se začíná od nuly. Co bylo předtím, to se maže. Z porážek se můžeme maximálně poučit, dosavadní bilance ztrácí význam. Začíná nový boj, jsme na stejné startovní čáře. Kdo doběhne do cíle dříve, to se dozvíme v nejbližších dnech,“ uvedl obránce Třince Jan Jaroměřský.

Pro něj to bude pikantní duel, jelikož sám s hokejem začínal právě v Mladé Boleslavi a doteď má na Boleslavsku rodinu a spoustu známých. V opačné roli bude David Cienciala – ten po už zmiňovaném zisku titulu na jaře 2019 přešel od Ocelářů právě k Bruslařům.

Semifinálová série mezi Třincem a Boleslaví začne sobotním duelem s úvodním buly už v 15 hodin, v neděli se hraje od 17 hodin. Na mladoboleslavském ledě se bude hrát ve středu a ve čtvrtek. Bude to teprve druhé střetnutí obou týmů v play off – v tom dosud jediném byli úspěšnější Třinečtí, kteří ve čtvrtfinále 2015 přešli přes středočeského soupeře poměrem 4:1 na utkání. Další díl vzájemné historie bude napsán v průběhu příštích dnů.