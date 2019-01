Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi by na prahu letošní sezony rádi zopakovali tu loňskou.

Hokejisté Mladé Boleslavi by si v nadcházející extraligové sezoně rádi opět prožili opojení z nečekaného postupu do hlavní části letošního play off. Základním cílem však je bezproblémové zajištění pokračování mezi elitou, což představuje vyhnout se baráži. Ve své patrně poslední sezoně povede tým do boje z pozice kapitána David Výborný.

„Začínám tu dvanáctou sezonu, už je to dost dlouho, co jsme kupovali klub od města. A minulý ročník byl něčím, na co jsme vždycky pomýšleli, když jsme klub kupovali. Byl to velký úspěch a byli jsme za to všichni moc rádi," řekl na předseda představenstva a většinový majitel Jan Plachý.

„Už je to ale minulost a víme, že bude těžké na to navázat, ale věřím, že to dokážeme. A uděláme všechno proto, abychom neměli problémy se záchranou," doplnil klubový šéf.



Ten posílil svou pozici koncem července, kdy odkoupil třetinu od útočníka Radima Vrbaty. „Radim přerušil své vlastnictví, neboť – jak sám připustil – z Ameriky se ten klub řídit nedá. Odkoupit ten podíl od něho zpátky bylo racionálním rozhodnutím. Někdy je i třeba bouchnout do stolu a při rozdělení na tři třetiny to až tak dobře nešlo," přiblížil Plachý důvody rozhodnutí forvarda Vancouveru.



Sám nyní řídí klub ze dvou třetin. Jedna je jeho vlastní, druhá patří společnosti Aufeer design, kde působí jako jednatel a jeden z majitelů, zbývající třetinu drží město. „Ale Radim po konci kariéry bude chtít nejspíš v klubu působit dál, je s ním spjatý a je to určitě otevřená otázka, i když nevím, jak dlouho bude chtít ještě hrát," uvedl Plachý.



Generální manažer Jan Tůma si pochvaloval, jakou měl postup do play off, kde byl po boji nad síly Středočechů Třinec, odezvu u partnerů. „A získali jsme díky tomu řadu dalších," přiznal Tůma.



Klub podle něho kalkuluje, že v rozpočtu bude mít za příští sezonu na straně příjmů číslo okolo 95 milionů. „A předpokládáme, že ten rozpočet nebude ztrátový," prohlásil Tůma. „Loni jsme říkali, že nechceme být barážovým klubem, což se nám povedlo. Základ je jasný – nechceme hrát baráž, myslíme si, že tam nepatříme. Play off se nám líbilo a o to více je to lákavé i v této sezoně," uvedl Tůma.



Sportovní manažer Jaromír Látal je rád, že se podařilo udržet většinu ze základních pilířů úspěchu minulého ročníku. Klíčové bylo udržet trenéry a kapitána týmu Davida Výborného. „Podařilo se udržet i celou obranu a vhodně doplnit o Tomáše Voráčka a Marka Trončinského," potěšilo Látala.

Marek Trončinský se do Mladé Boleslavi vrací již potřetí. „Rád bych tady teď nějakou chvilku vydržel. Snad jsem tady v minulé sezoně trochu pomohl a bude to teď tak, jak má být," přál si Trončinský.



Kariéru ukončil zkušený útočník Michal Broš, kvůli delší rekonvalescenci oproti předpokladům je mimo hru ještě přibližně do října i Pavel Musil, v útoku se proto Bruslařský klub zaměřil na hledání centrů. „A ti jsou v současnosti nedostatkovým zbožím, ale získali jsme do našich řad Radima Hrušku, Tomáše Urbana a také Lukáše Žejdla. Kádr máme trošku širší, v tuto chvíli ho však považujeme za uzavřený," řekl Látal.



Tým bude opět hodně spoléhat na ostříleného lídra Davida Výborného. Patrně však už jen do léta příštího roku. „Myslím, že to je má opravdu poslední sezona," prohlásil čtyřicetiletý pětinásobný mistr světa.



Na střídačce mu bude opět šéfovat jeho otec František Výborný. „Minulá sezona už je pryč a je potřeba si sednout na zadek. Chceme na ni navázat a zároveň hrát pěkný hokej, což se nám loni dařilo i třeba v méně úspěšném období, kdy se nám tolik nedařilo výsledkově. Chceme být co nejvýše, vyhnout se baráži, co dál a výš, to bude nadstavba," podotkl Výborný.



V přípravě jeho tým pětkrát vyhrál, pětkrát prohrál. „Byli jsme spokojeni s herním projevem, i když se to ne vždy odrazilo na výsledku, což by nás pak samozřejmě v lize mrzelo, kdybychom nedělali body. Pro každý tým bude hodně důležitý rozjezd," řekl Výborný.