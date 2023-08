Hokejisté Mladé Boleslavi mají po třech přípravných zápasech bilanci jedné výhry a dvou porážek.

Přípravné utkání Litvínov - Mladá Boleslav. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Mladá Boleslav se dostala v Litvínově do vedení v patnácté minutě z hole Šmerhy. Pak už „zařízení“ trefovala jen Verva. V prostřední třetině šikovnou tečí srovnal Martin Havelka a v poslední periodě přidali dva góly Demel a Zygmunt.

Od prvních minut bylo na litvínovském ledě vidět, že domácí borci přípravné období teprve načínají. Množství nepřesností při kombinaci jim bránilo výrazněji ohrozit mladoboleslavskou branku. Cheza přesto mohla jít do vedení, když se dostala do početní převahy po nedovoleném zákroku Čecha. Krátce po jejím skončení nebezpečně pálil navrátilec Baránek, jeho ráně ale vystavil stopku připravený Růžička. Na druhé straně kluziště tak udeřili hosté. Po ukázkovém námazu jednoho z domácích beků uzmul kotouč Tomáš Šmerha, jenž si z levého kruhu sjel až před branku a propálil slovenského gólmana Tomka - 0:1. A protože Bruslaři poté nevyužili přesilovku, šlo se do kabin právě za tohoto stavu.

Ve druhé části oba celky přidaly na aktivitě a k vidění bylo i několik tvrdých soubojů. Po jednom takovém skončil zápas pro střelce úvodní branky zápasu. Šmerhův zákrok na jednoho z litvínovských hráčů byl totiž ohodnocen pětiminutovým trestem s přesahem do konce utkání. Boleslavský střelec se ještě před odchodem do útrob stadionu v pěstním souboji ubránil nepříčetnému Gutovi, který se situaci jal řešit po svém. Cheza nicméně nabídnutou početní převahu dokázala zužitkovat, když nahození Hlavy v mezikruží pohladila hokejka Martina Havelky - vyrovnáno 1:1.

Vstup do třetí části měli lepší domácí borci, kteří se prosadili hned ve 44. minutě. O to se zasloužil obránce Patrik Demel, jehož pokus od modré lehce přizvedl boleslavský hráč, který se snažil střelu zblokovat. Bruslaři se jistě chtěli nadechnout a zavelet k obratu, jenže je brzdila častá vyloučení. Toho naopak využil Litvínov, který se v 52. minutě trefil potřetí, když si na levé straně střelu připravil Polák Pavel Zygmunt - 1:3. A protože se Středočeši dalším trestem připravili o cenné minutky, na závěrečný tlak už nezbyl čas.

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 3:1

Branky a nahrávky: 33. Havelka (Hlava, Zeman), 44. Demel, 52. Zygmunt (Baránek) – 15. Šmerha. Rozhodčí: Červenka, Šindel – Brejcha, Hnát. Vyloučení: 3:6, navíc Šmerha (MBL) 5+OK za vražení na hrazení. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 788.

Litvínov: Tomek – Zeman, Demel, Strejček, Šalda, Baránek, Kočí – Maštalířský, Helt, Abdul – Hlava, Gut, Válek – Zygmunt, Jurčík, Havelka – Postl, Slavík, Berka.

Boleslav: Růžička – Pláněk, Jánošík, Křepelka, Bernad, Štibingr, Čech – Gardoň, Roman, Söderlund – Půček, Hradec, Malát – Suchý, Fořt, Šmerha – Malínek, Kučera.

