Do zápasu šli totiž hostující hokejisté s vizitkou druhé nejhorší přesilovkové úspěšnosti v lize, navíc proti nim stál Hradec, který měl naopak nejvyšší procento ubráněných oslabení. Paradoxně ale právě v přesilovkách Boleslav v první třetině dvakrát udeřila.

Nejprve po narážečce s Kotalou vystřelil Šťastný do betonu Lukeše a odražený puk uklidil do branky dojíždějící Joona Jääskeläinen. Těsně před první přestávkou využil další početní výhodu povedenou ranou z pravého kruhu David Šťastný.

Hradec snížil hned zkraje druhé části. Růžičkova nahrávka z rohu kluziště se od betonů boleslavského gólmana odrazila k Jakubu Orsavovi, který si puk pohotově připravil a rychle ho poslal do sítě. Dvoubrankové vedení mohl po polovině základní hrací doby hostům vrátit Flynn, ale trestné střílení po faulu na Šťastného neprovedl dobře.

Nevídaný kiks pak předvedl kapitán domácích Smoleňák. Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec Mountfieldu dostal v závěru druhé dvacetiminutovky nabito před odkrytou klec od Cingeľa, jenže z pravého kruhu branku trestuhodně vůbec netrefil. Třetí třetina tak začala stále za stavu 2:1 pro Bruslařský klub.

Hradečtí nicméně dokázali srovnat. Po akci dvou proti jednomu dostal kotouč od spoluhráče Aleš Jergl, roztáhl brankáře Růžičku povedenou kličkou a zasunul puk na místo určení. V závěru byl vyloučen boleslavský kapitán Ševc, domácí ale s přesilovkou nenaložili ideálně.

Bruslaři byli v posledních minutách třetí třetiny aktivnější a vytvořili si několik šancí, rozhodnutí ale nepadlo. Za stavu 2:2 se šlo do prodloužení. Největší šanci měl v nastaveném čase domácí Orsava, kterého ale výborným zákrokem vychytal Růžička.

Ani pět minut navíc o vítězi nerozhodlo, a tak přišel na řadu nájezdový rozstřel. Jako první se rozjel navrátilec v sestavě Bolky Bernad, ale pověst nájezdového specialisty nepotvrdil. Pak sice na úspěch domácího Gaspara odpověděl Flynn, nikdo z Boleslavských už se po něm ale netrefil. A protože Růžičku překonali tři nájezdníci v dresu Hradce, zůstal bod navíc domácím.

Mladá Boleslav si při vstupu do náročného týdne připsala alespoň jeden bod. Dalším utkání hraje zase doma – v pátek přivítá třinecké Oceláře, se kterými se střetla minulé úterý a přetlačila je v parádní hokejové bitvě 3:2.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): "Byl to velice svižný zápas, oba týmy dobře bruslily a napadaly, hrál se hokej nahoru – dolů. Začali jsme velice dobře, měli jsme výbornou první třetinu. Bohužel jsme ale po ní prohrávali 0:2, protože jsme neubránili přesilovky soupeře, který se tím dostal trochu na koně. Od druhé třetiny už byla hra vyrovnaná. Jsme rádi, že jsme skóre dotáhli a nakonec vyhráli v nájezdech. Náš tým má v posledních zápasech chuť a proto si věřil, že zápas otočí a urve na svoji stranu."



Radim Rulík (BK Mladá Boleslav): "Předvedli jsme bojovný výkon. Dobře jsme začali a první třetinu vyhráli, ale pak se potvrdilo, že to nebude nic lehkého. Ve druhé a třetí třetině jsme dostali po jedné brance. Trošku mě mrzí, že jsme si při vyrovnávacím gólu nepohlídali rychlý protiútok, protože jsme věděli, že Hradec to hraje z obranného pásma. Na druhou stranu jsme velmi dobře uhráli oslabení a zvládli přesilovky. Myslím, že jsme si zasloužili bodovat, a na nájezdy jsme prohráli. Nemůžeme je pořád vyhrávat."

Mountfield HK – BK Mladá Boleslav 3:2 po s. n. (0:2, 1:0, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Orsava (V. Růžička), 46. Jergl (Kevin Klíma, M. Zachar), rozh. náj. Smoleňák – 16. Jääskeläinen (Šťastný, Kotala), 20. Šťastný (Ševc). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Špringl, Rampír. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Bez diváků.

Mountfield HK: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, F. Pavlík, R. Pilař, Gaspar, Šalda, Čáp – Kevin Klíma, Koukal, Kelly Klíma – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Smoleňák, Cingel, Lev – M. Zachar, Morong, Jergl.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Bernad, Šidlík, Dlapa – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – Alderson, Bičevskis, J. Stránský.