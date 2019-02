„Vstoupili jsme do zápasu vlažně, prvních deset minut měla Boleslav navrch,“ prohlásil po utkání plzeňský kouč Jiří Hanzlík. V úvodu zápasu domácí jeho tým přehrávali a vytvářeli si šance. Povedený začátek korunovali gólem, po sedmi minutách si do pásma najel Musil a jeho střelu dorazil za záda brankáře Frodla Radim Zohorna.

Příležitost k navýšení náskoku dostali domácí hokejisté záhy, jenže ani druhou početní výhodu nedokázali přetavit v gól. Blízko ke skórování měl ke konci první třetiny navrátilec do boleslavské sestavy Martin Procházka, jeho zakončení na poslední chvíli zastavil Frodlův beton.

Následně předvedli hosté, jak se má naložit s přesilovou hrou. Látalův faul potrestal sedmnáct sekund před sirénou Petr Kodýtek, který si sjel před brankoviště a stačilo mu jen vložit hůl do nahrávky Jana Kováře. Puk po teči zamířil nad rameno Růžičky a bylo srovnáno.

„Zhruba od půlky první třetiny jsme chytli tempo, vyrovnali jsme a musím říct, že jsme odehráli výborné utkání. Myslím, že jsme potvrdili formu, kterou teď máme,“ pochvaloval si Hanzlík zlepšený výkon svého týmu.

V prostředním dějství byly odehrány čtyři minuty, když Miroslav Indrák z rohu kluziště nastřelil puk před Růžičku. Tam jej Oscar Flynn v souboji s Nedorostem smolně odrazil do sítě, indiáni se štěstím otočili skóre. Třetí branku vstřelil nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč extraligy Milan Gulaš, když si nabruslil na pravý kruh a prudkou střelou překonal Růžičku.

„Ve druhé třetině jsme trošičku vypustili, přestali jsme hrát svůj systém a Plzeň toho využila. Druhou třetinu byla lepší v bruslení, my jsme na to nezareagovali,“ mrzelo po zápase útočníka Martina Procházku, který se do boleslavské sestavy vrátil po třech měsících.

Ve třetí části se právě on natlačil do slušné šance, jenže ani podruhé v utkání na Frodla nevyzrál. Na druhé straně navíc po střele Gulaše dotlačil puk do branky Jakub Pour a stanovil konečný výsledek 4:1 pro hosty.

„Plzeň zaslouženě vyhrála, byla celý zápas lepší. Myslím, že nám bohužel na špičkové extraligové týmy prostě něco chybí. Musíme začít ještě víc pracovat,“ hodnotil zápas trenér Boleslavi Miloslav Hořava. Jeho tým prohrál třetí domácí zápas v řadě, zlomit nepříznivou sérii může už v neděli proti Chomutovu.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 1:4

Branky a nahrávky: 8. R. Zohorna (P. Musil, Vondrka) - 20. Kodýtek (Jan Kovář, D. Kindl), 25. Indrák, 36. Gulaš (Jan Kovář), 47. Pour (Gulaš, Jan Kovář). Rozhodčí: Hribik, Kubičík - Lučan, Pešek. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 3269. Třetiny: 1:1, 0:2, 0:1.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Bernad, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa, Němeček - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, T. Knotek, M. Procházka - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, N. Jones, Allen, L. Kaňák, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Kodýtek, Preisinger, P. Straka - D. Kindl, Kracík, V. Němec - Indrák, V. Nedorost, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Michal KONVALINA