Šest hráčů s končící smlouvou už je vyřešených. Boleslav má podpisy Gašpera Krošelje, Tomáše Hanouska, Matyáše Kantnera a Alexe Lintuniemiho.

Pětatřicetiletý gólman Gašper Krošelj vykročí do své v pořadí již páté sezony v dresu Bruslařů. „Gašpi v play off potvrdil, co dávno víme, totiž že je velmi kvalitní brankář, který nám pomohl dostat se až do semifinále. Je zkušený, už se navzájem velmi dobře známe, víme, co od sebe čekat. Věříme, že v nadcházející sezoně bude našemu týmu pomáhat k dalším vítězstvím," říká na jeho adresu sportovní manažer Václav Nedorost. Gašper Krošelj stejně jako každý rok absolvuje individuální letní přípravu ve svém rodném Slovinsku, k týmu se připojí v průběhu léta.

Již v minulých dnech podepsali také Ondřej Najman s Pavlem Kousalem. „Ani u jednoho jsme samozřejmě neváhali. Jak Ondřej, tak i Pavel se v hierarchii týmu sunou každou sezonou směrem nahoru,“ dodal sportovní manažer Václav Nedorost. Smlouva by naopak měla končit jejich parťákovi Oscaru Flinnovi, kterého klub během sezony poslal na hostování do Zlína. Do Boleslavi se pak v jejím průběhu vrátil ve skvělé formě. V jeho případě se ale spekuluje, že u Bruslařů pokračovat nebude.

Rytíři najeli na barážový režim. Co obnáší dva zápasy ve dvou dnech?

Kdo nebude v zelenobílém dresu pokračovat určitě je nejlepší střelec vyřazovacích bojů Miloš Kelemen, který si svými výkony vysloužil smlouvu v NHL v týmu Arizony. Na odchodu je také brankář Jan Růžička.

Naopak téměř jistý je příchod brankáře Filipa Novotného, který začal sezonu v Karlových Varech, aby ji dohrál v hradeckém Mountfieldu. S ním vyhrál základní část extraligy, ale ve čtvrtfinále vypadl právě s Mladou Boleslaví. Na cestě je prý také slovenský bronzový medailista z olympijských her Pavol Regenda, Martin Beránek z Českých Budějovic, nebo obránce Lukáš Derner z Liberce. Jestli se potká v jednom dresu opět s Martinem Ševcem ale není jisté. Boleslavský kapitán totiž zatím nepotvrdil, zda vůbec bude pokračovat v kariéře.

Otázkou také zůstává, pod kým budou zmínění hráči v další sezoně hrát. Jako asistent by se měl k týmu připojit Ladislav Čihák z Hradce Králové. Zda bude jeho nadřízeným Radim Rulík ale není jisté. O boleslavského kouče má totiž eminentní zájem movité pardubické Dynamo. Podle Deníku Sport už proběhla jednání zástupců východočeského klubu s šestapadesátiletým koučem, do Boleslavi prý zatím nikdo „od Dědkových“ nevolal.