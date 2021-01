Boleslavi v úvodu pomohlo video. Domácí do utkání vletěli a měli hned několik šancí. Krošelj nejprve vychytal únik Kousala, krátce nato na něj už vyzrál čtvrtý útok Dynama. Rohlík zavezl puk do pásma a před brankou se zjevil Pochobradský, jenže jeho pokus mezi betony boleslavského gólmana usměrnila brusle Machaly. Sudí po konzultaci s videem rozpažili.

Přesto se Pardubice radovaly z vedoucího zásahu. V přesilovce vypálil z kruhu Nakládal a Krošelj jeho bombu jen vyrazil před dojíždějícího Anthonyho Camaru, který zblízka dorážel do sítě. Gól padl jen sekundu před návratem Bičevskise z trestné.

Radost ale Východočechům nevydržela ani minutu. Hrádek propadl a pustil do úniku Adama Zbořila, který vystřelil zprava na zadní tyč a Kloučkovi puk přes vyrážečku propadl do branky. Hosté se i díky rychlé odpovědi dostali více do hry a těsně před pauzou byl blízko Bičevskis, ze slušné pozice po pasu Šidlíka ale nedokázal zakončit.

Stav 1:1 vydržel na ukazateli skóre i přes celou druhou periodu. A to i přesto, že oba týmy hrály přesilovku a měly slibné šance. Pardubice si udržovaly značnou střeleckou převahu, nebezpečně pálili Poulíček s Romanem, Krošelj ale držel svůj tým ve hře. Dařilo se i Kloučkovi na opačné straně kluziště, který zneškodnil Aldersonův únik i teč Ciencialy.

Strhující bitva pokračovala v divokém tempu i dál. Pardubičtí pohrdli přesilovou hrou a v závěru mohli být potrestáni. Pět minut před koncem vracel Claireaux střílený pas na zadní tyč Zbořilovi, jemuž před prázdnou brankou skočil pod nohy obránce Kolář. Blízko gólu byli hosté i při šanci Bičevskise, který z nadějné pozice mezi kruhy pálil do betonu Kloučka.

Bruslaři byli v posledních minutách základní hrací doby lepší, druhý gól ale nepřidali. Stále tak platilo skóre 1:1 z první třetiny a stejně jako v posledním vzájemném utkání na pardubickém ledě se prodlužovalo.

Při hře tři na tři se oba týmy střídaly v útočení a šancí bylo na obou stranách hodně. Alderson po pasu Ciencialy nedotlačil puk za čáru a Šťastný s Lunterem stříleli nepřesně. Na opačné straně vychytal Krošelj Camaru a Mikuš v nadějné pozici přestřelil poodkrytou branku.

Už se zdálo, že zápas směřuje k nájezdům, ale čtrnáct sekund před vypršením nastaveného času projel až k brance Paulovič a zpětným pasem nabil mezi kruhy právě Juraji Mikušovi. Ten sice touš netrefil ideálně, jeho skákavý pokus ale proklouzl mezi bruslemi na čáře stojícího Ciencialy a skončil na místě určení.

Boleslav tak po dvou domácích výhrách prohrála, ale z ledu Pardubic veze alespoň jeden bod. Přesto se ale propadne v extraligovém pořadí – Třinec totiž vyhrál svůj zápas s Hradcem a vzal si zpátky druhou pozici v tabulce. Bruslaři jsou znovu třetí a další zápas je čeká v neděli, doma přivítají Litvínov.

HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav 2:1 po prodl. (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Camara (Nakládal, J. Kolář), 65. Mikuš (Paulovič) – 12. A. Zbořil. Rozhodčí: Jeřábek, Lhotský – Obadal, Šimánek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Ďaloga, Nakládal, Mikuš, J. Kolář, Hrádek, Bučko, Holland – Paulovič, Poulíček, Blümel – Anděl, O. Roman, Camara – Koffer, R. Kousal, Kusý – Machala, Rohlík, Pochobradský.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Klikorka, Šidlík – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala.