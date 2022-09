Přípravné utkání na ledě Litvínova se téměř do jeho poloviny vyvíjelo ve prospěch domácích, nejhoršímu ale ve druhé třetině zabránil svými dvěma trefami obránce Alex Lintuniemi, který tak vyrovnal na 2:2. Verva šla v úvodu třetího dějství znovu do vedení, i tentokrát se ale Bruslařům podařilo srovnat krok – tentokrát díky Tomáši Fořtovi. Stav 3:3 platil i po šedesáti minutách hry a jelikož nerozhodlo ani prodloužení, na řadu přišly nájezdy. V jejich sedmé sérii si vystřelili vítězství domácí. Za Bruslaře se v nich trefil v jednom ze svých dvou pokusů pouze Pontus Åberg.

„Trochu obměnili sestavu, prohodili jsme centry, chtěli jsme zkusit také něco nového a zase nám to něco ukázalo. Zápas to byl těžký, na přípravu byl velmi kvalitní. Ačkoliv jsme opět ztratili vedení, tak jsme se tentokrát znovu dokázali dostat do vedení a nakonec to hrát na penalty. Vážíme si toho, že i když jsme stále v přípravě, hráči se nebojí jít na doraz,“ zhodnotil zápas domácí kouč Vladimír Růžička.

HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav 4:3 sn

Branky a nahrávky: 13. Zīle (Zdráhal), 21. Zdráhal, 41. Stránský (Zīle), 65. Gut – 26. Lintuniemi, 40. Lintuniemi, 45. Fořt. Vyloučení: . Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Litvínov: Godla – Jaks, Zīle, Freibergs, Šalda, Strejček, Demel, Zeman – Zdráhal, Stránský, Abdul – Hlava, Estephan, Sukeľ – Chalupa, Gut, Kudrna – Pavelka, Helt, Berka.

Boleslav: Krošelj – Pláněk, Pýcha, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Jánošík, Jeřábek – Lantoši, Fořt, Šťastný – Kousal, Najman, Åberg – Stránský, Kotala, Kantner – Eberle, Bičevskis, Šmerha.