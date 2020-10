Bruslaři z Mladé Boleslavi vyjeli už v šest hodin ráno, podle rozpisu ledu v Dobříši měli vyhrazen čas od osmi hodin do devíti patnácti. „My přijeli už za světla, ale vím, že kustodi dorazili ještě za tmy, aby nám připravili všechno potřebné,“ popsal útočník Adam Zbořil.

„Vyjet zas na led bylo fajn, rozhodně lepší než jet jen suchou přípravu, jako jsme to dělali minulý týden. Navíc venku. Mělo to zvláštní nádech,“ řekl. „Naposledy jsem byl na venkovním kluzišti ve Finsku. Má to trochu jinou atmosféru,“ dodal Zbořil.

„Kvalita ledu odpovídala kvalitě ledu na zimáku v Olomouci,“ nahazoval se smíchem vtipné přirovnání.

Mladoboleslavští hokejisté měli led v Dobříši ve svém tréninkovém harmonogramu celý tento týden. Dál se uvidí podle situace.