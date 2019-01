Třinec /FOTOGALERIE/ - Náročný víkend zvládli boleslavští hokejisté skvěle. Po páteční přestřelce s hradeckým Mountfieldem, kterou zvládli v poměru 8:5, se v neděli představili na ledě lídra z Třince. Oceláři vyhráli předchozí dva letošní zápasy shodně 4:1, tentokrát však na Boleslav nestačili. Po triumfu Bruslařů 5:2 navíc Třinec přepustil první místo Liberci.

Nešlo to. Třinečtí hokejisté (v bílém) v neděli prohráli s Mladou Boleslaví. | Foto: Petr Rubal

„Začali jsme dobře, vytvářeli jsme si šance, soupeře se nám dařilo přehrávat, bohužel jsme neproměnili žádné šance,“ mrzel domácího trenéra Marka Zadinu nevyužitý tlak Ocelářů v úvodu utkání.

Obdobně hodnotil začátek zápasu i kouč Mladé Boleslavi Miloslav Hořava: „Při úvodním tlaku Třince nám hodně pomohl brankář Růžička, který nás podržel. To byl základní stavební kámen úspěchu. Domácí měli velký tlak, byly tam šance.“

Obě mužstva v první třetině pohrdla početními výhodami, Třinec dokonce dvakrát krátce po sobě. První posun ve skóre se udál tři minuty před sirénou, Pláňkovu ránu usměrnil mimo dosah Šimona Hrubce tečující Martin Látal.

„Nám se podařilo skórovat a od této chvíle to byl výborný výkon,“ těšila Hořavu hra jeho svěřenců, kteří favorita dokázali díky aktivnímu přístupu přehrávat.

Na začátku druhé třetiny si Lukáš Žejdl odseděl menší trest a hned po návratu na led zvýšil náskok Bruslařů. Z trestné lavice se vydal do útočného pásma, v brejku převzal Látalovu nahrávku a střelou po ledě procedil puk mezi betony Hrubce.

„Od druhé třetiny jsme tahali za kratší konec, Boleslav hrála velmi dobře, měla hodně přečíslení a mohla dát víc gólů,“ chválil výkon Bruslařů i Zadina.

Domácí překonali soupeřovu defenzivu až po 35 minutách. Michal Kovařčík nahrávkou z levého rohu našel před prázdnou brankou Arona Chmielewského, který snížil na 1:2.

Po obdrženém gólu se Bruslaři vrhli do útoku a rychle odskočili zpět do dvoubrankového náskoku. Žejdl sice ještě trefil tyč, krátce na to už se ale po Flynnově nahrávce radoval Pavel Kousal, když z pravého kruhu prostřelil domácího gólmana.

V závěru druhé části se Oceláři usadili v útočném pásmu, vytěžili z toho však jen ránu Zahradníčka od modré čáry, se kterou si Jan Růžička poradil. Po čtyřiceti minutách tak vedli Středočeši 3:1.

Pouhých patnáct sekund po začátku třetí třetiny navíc po Klepišově nahrávce skóroval z mezikruží David Němeček a navýšil náskok Bruslařů. Tempo zápasu potom trochu opadlo a zdálo se, že už se bude jen dohrávat.

Deset minut před koncem však tečoval Dlapovo nahození Pavol Skalický a puk prošel za záda Hrubce. Ten následně opustil hřiště, v brankovišti jej nahradil Lukáš Daneček.

Bruslaři pak úspěšně zvládli oslabení ve třech proti pěti, ale při pokračující standardní přesilovce už se Třinečtí prosadili. Werek našel na brankovišti Martina Růžičku, jenž snadno překonal hostujícího gólmana.

Třetí čtvrtinu základní části Boleslav zakončila úspěšně, nyní ji tedy čeká ještě jeden zápas s každým ze soupeřů. Hned v úterý se Bruslaři představí na litvínovském ledě. Vervu už letos dvakrát zdolali, prohráli jen první vzájemný zápas hned v úvodním kole této sezony.

Michal Konvalina