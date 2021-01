Povedl se už začátek. Ze hry uběhly jen dvě minuty, když navrátilec Zbořil vybojoval ve vlastním pásmu puk a vydal se vpřed. Proti jednomu obránci jej doplnil Valentin Claireaux, dostal od svého spoluhráče nabito a zakončoval nechytatelně do růžku.

Brzký gól domácí tým nabudil. Bruslaři pokračovali v aktivním hokeji a většinu času strávili u soupeřovy branky. Druhý zásah byl nicméně z kategorie šťastnějších – Ondřej Najman mezi kruhy z otočky vyslal puk po ledě a ten překvapivě proklouzl mezi betony Lukáše až do sítě.

Tečku za vydařeným prvním dějstvím dal necelé dvě minuty před přestávkou David Moravec. Teprve sedmnáctiletý bek Bolky poslal puk od modré na branku a ten propadl za záda olomouckého brankáře, Moravec tak mohl oslavit premiérový extraligový zářez.

Hned zkraje druhé části však Moravec putoval na trestnou a v přesilovce hosté udeřili. Utěšenou střelou se prosadil nejlepší střelec Mory Jan Káňa, byl to jeho desátý gól sezony.

Olomoucké naděje na možné zdramatizování utkání ale vzaly za své po parádní bombě Martina Pláňka, který napřáhl na modré a vrátil Bruslařům tříbrankové vedení. Po jeho trefě hosté vystřídali gólmany, Lukáš v polovině druhé třetiny přepustil místo Konrádovi. Další posun skóre nepřinesla ani domácí dvojnásobná přesilovka. Po čtyřiceti minutách tak Boleslav vedla 4:1.

Ve třetí části byli blízko dalším brankám domácí. Flynn ale z úhlu mířil jen do oblouku brány, Jääskeläinenovu dorážku zase kryl střídající brankář Konrád. Za Olomouc mohl korigovat Kucsera, ale zblízka nadvakrát nevyzrál na Krošelje.

Druhého úspěchu Olomouc přesto dosáhla. V závěru utkání hráli Hanáci v přesilovce po vyloučení kapitána Ševce a deset sekund před sirénou ji využili. Po sražené ráně Ondruška se puk dostal na levý kruh k Lukáši Kucserovi, který pohotově rozvlnil síť.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík: „Rozhodla první třetina. Dobře jsme do ní vstoupili, měli jsme dobrý pohyb. Vytvořili jsme si hodně šancí, mohli jsme mít i větší náskok. Ale 3:0 bylo klíčové, protože druhá třetina skončila 1:1. Jsme rádi za tři body.

Jan Tomajko: „První třetinu jsme prospali. Tam to byla z naší strany katastrofa a rozhodlo to o celém zápase. Ve druhé a třetí jsme se už zlepšili, měli jsme i hodně střel. Ale takový vstup do zápasu nemůžeme opakovat.“

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Claireaux (A. Zbořil), 12. Najman (Flynn, P. Kousal), 19. Moravec, 29. Pláněk (Šťastný, Cienciala) – 22. J. Káňa (Ondrušek, Nahodil), 60. Kucsera (Ondrušek, Nahodil). Rozhodčí: Hodek, Micka – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Fillman, Šidlík, Klikorka – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson.

HC Olomouc: Lukáš (30. Konrád) – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Handl, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Kolouch, Nahodil, Kucsera – Mácha, Gřeš.