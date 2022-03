„Plzeň celou sezonu hrála ve čtyřce, měla po celou sezonu lepší výsledky než my, takže to je jednoznačný favorit celé série. Jsou úplně někde jinde,“ řekl k příštímu soupeři Bruslařů jejich kouč Radim Rulík.

Jeho tým v zápase proti Ocelářům vedl už 2:0, nakonec ale padl v prodloužení. Minutu před koncem třetiny si našel volný puk v útočném pásmu Jan Stránský, obkroužil okolo několika bránících protihráčů a o tyčku poslal puk do branky.

Jágrův zápas pro Ukrajinu: NHL poslala 68 tisíc, vybralo se tři a půl milionu!

Domácí Bruslaři šli do dvoubrankového vedení po sedmi vteřinách druhé třetiny, když si Moravcův pas zpracoval za obránci David Šťastný a trefil se přesně. Do kabin se však šlo po druhé siréně za vyrovnaného stavu. Nejprve Krošelje prostřelil Dravecký a na 2:2 srovnal v čase 38:30 Ondřej Kovařčík. To už bylo proti Janu Růžičkovi, který slovinského gólmana Krošelje nahradil ve 34. minutě zápasu.

Ve třetí třetině se oba celky soustředily na to, aby neinkasovaly, a to se oběma povedlo. Nejblíž rozhodnutí byl v přesilovce třinecký Chmielewski, ale z dobré pozice trefil jenom horní tyčku.

Zápas tak šel do prodloužení, které rozhodl minutu před jeho koncem Patrik Hrehorčák.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání a vedli jsme 2:0. Věděli jsme, že Třinec hraje dobře do obrany a na brejky, což se vyplnilo, když nám dvakrát ujeli a dali nám z toho dva góly. Zároveň jsou silní v útočném pásmu, měli hodně šancí a udrželi se na puku víc než my,“ řekl k zápasu trenér Boleslavi. A pokračoval: „Nakonec remíza po základní hrací době byla asi spravedlivá. Naše pozitivum v zápase je, že jsme ubránili dobrou přesilovku Třince. V prodloužení jsme my byli na puku a oni z jedné střely dali gól, což asi tak nějak dokreslilo celý ten zápas.“

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 2:3 po prodloužení

Branky a nahrávky: 20. J. Stránský, 21. Šťastný (Moravec) – 26. Dravecký (Kofroň), 39. O. Kovařčík (Roman, Mazanec), 65. Hrehorčák (P. Vrána). Rozhodčí: Svoboda, Micka – Kajínek, Axman. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1589.

Boleslav: Krošelj (34. J. Růžička) – Ševc, Moravec, Pláněk, Pýcha, Fillman, Lintuniemi, Jánošík – Šťastný, Kotala, Raška – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský, Bičevskis, Eberle.

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský – Bakoš, P. Vrána, Svačina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Dravecký, Kofroň.