Boleslav končí na čtvrtém místě skupiny B bez jediné výhry. Naopak Curych doprovodí švédskou Frölundu do play-off letošního ročníku evropské soutěže.

Ve druhé třetině se jako jediný prosadil domácí Aeschlimann a dal domácímu favoritovi vedení 4:3. To vydrželo až do 49. minuty. V poslední desetiminutovce domácí přidali další tři branky a definitivně rozhodli o svém vítězství.

Stejně jako v domácím prostředí nastoupili hokejisté BK Mladá Boleslav i do odvety ve Švýcarsku proti Lions v kombinované sestavě. A stejně jako na domácím ledě se v zápase skupiny Ligy mistrů drželi. Tentokrát dvě třetiny.

