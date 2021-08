Hokejisté BK Mladá Boleslav zvládli skvěle generálku před čtvrtečním zápasem Ligy mistrů. Po dvou porážkách vyhráli na ledě Plzně vysoko 5:1, a vrátili tak svému soupeři prohru z domácího ledu. Hned čtyřmi body se blýskl nováček v boleslavském dresu Pavel Pýcha.

Utkání se přitom pro hosty nevyvíjelo vůbec dobře. Skóre totiž otevíral ve 12. minutě jediným gólem úvodní třetiny domácí Kodýtek. Ve zbytku zápasu už ale dávali góly jenom hráči Mladé Boleslavi.

Ve 28. minutě nejprve vyrovnal tečí Pýchovy střely Miloš Kelemen a o pět minut později už Boleslav vedla, když se trefil Adam Zbořil. Asistenci zapsal opět Pýcha. Další tři branky pak hosté přidali ve třetí periodě. Po 53 vteřinách se před brankou zjevil Ondřej Najman a zvýšil na 3:1. Další dvě branky vstřelil zmiňovaný Pýcha už sám. Nejprve Pavláta prostřelil od modré, v 56. minutě zužitkoval Flynnovu přihrávku a uzavřel skóre na konečných 5:1 pro hosty.

„První třetina od nás nebyla dobrá, haprovala nám disciplína. Pak jsme ale začali hrát to, co chceme. Jsem rád, že jsme dobře sehráli početní výhody, pak již ten obraz hry byl úplně jiný,“ řekl k zápasu kouč hostů Pavel Patera. Domácí lodivod Miloš Říha pak kriticky dodal: „V minulých zápasech jsme mohli být spokojení, tentokrát ne. A to prakticky s ničím. V první třetině nám ještě nechyběl pohyb, využili jsme přesilovou hru, ale pak se vše znatelně zhoršilo. Něco jsme si k tomu říkali, avšak již na začátku duelu nám náhle vypadl další útočník, což nám v plánech také způsobilo nepořádek. Vymlouvat se na to však nedá, nejsme spokojeni s hrou a prakticky s ničím, co jsme předvedli.“

Další zápas už bude pro Bruslaře mistrovský. Ve čtvrtek totiž přivítají na svém ledě v rámci Ligy mistrů švédskou Frölundu, hned v sobotu pak IFK Helsinky.

HC Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav 1:5

Branky a nahrávky: 12. Kodýtek (Musil, Mertl) – 28. Kelemen (Pýcha, Zbořil), 33. Zbořil (Pýcha), 41. Najman, 42. Pýcha (Zbořil), 56. Pýcha (Flynn). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Zíka, Malý. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:3. V oslabení: 0:0.

Plzeň: Pavlát – Budík, Kindl, Graňák, Jiříček, V. Lang, Kaňák, Hamšík – Bulíř, Mertl, M. Lang, Kantner, Kodýtek, Schleiss, Blomstrand, Musil, Strnad, Malát, Přikryl, Marcel.

Boleslav: Růžička – Jánošík, Šidlík, Pýcha, Pláněk, Bernad, Moravec, Vacík – Lunter, Zbořil, Šťastný, Kelemen, Najman, Kousal, Kotala, Flynn, Dufek, Eberle, Bičevskis, Stránský.