Byl to ale jediný přesný zásah mladoboleslavských hokejistů. Ve třetí třetině pak dobře provedeným únikem rozhodl zápas Vojtěch Budík. Boleslav tak prohrála i druhý přípravný zápas o jediný gól.

První šanci si vypracoval plzeňský Matyáš Kantner, s jehož ránou si Gašper Krošelj poradil. A pro domácí následovalo nemilé překvapení, když rozehrávka od Bernada od brankové čáry skončila nešťastně a naprosto nepochopitelně v síti. Branka tedy byla připsána Ludwigovi Blomstrandovi.

Přesilovou hru hosté nevyužili na konci první, ani pak v úvodu druhé dvacetiminutovky. Mohli ale využít šanci hned poté, když se před hosty otevřela brána. Pýcha ale pokus hostí vyškrábl na poslední chvíli hokejkou a pak posunul branku. Po vhazování měli hosté ještě jednu dobrou šanci, kterou však také nevyužili. Pak se hra přesunula na druhou stranu, kde Bruslaři dlouho hledali palebnou pozici. Nejprve zblízka neuspěl Oscar Flynn, ale hned poté vyrovnal na sklonku 23. minuty Valentin Claireaux.

Do třetí třetiny vstoupili Bruslaři opět v oslabení za přestupek spáchaný ještě na konci té předcházející. Ale Západočeši nic nevymysleli. Naopak nebezpečnější byli po srovnání počtu hráčů na ledě. Zrovna tak si dobře počínal i Dufek, jenž z mezikruží netrefil. Lukáš Žejdl namířil ze střední vzdálenosti do Krošeljovy lapačky. V 46. minutě strhla Plzeň na svou stranu své vedení, když kolem Krošelje projel unikající obránce Vojtěch Budík, který poslal puk podél jeho pravého betonu do sítě. Gašper Krošelj se pak musel činit proti bývalému spoluhráči Pavlu Musilovi, jenž na 3:1 pro Plzeň nenavýšil.

BK Mladá Boleslav – HC Indiáni Plzeň 2:1 (0:1,1:0,0:1)

Branky a nahrávky: 23. Claireaux (Moravec, Flynn) – 2. Blomstrand, 46. Budík. Rozhodčí: Pilný, Úlehla – Kajínek, Kis. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 365. Ml. Boleslav: Krošelj – Jánošík (A), Šidlík, Pýcha, Pláněk (C), Bernad, Fillman, Moravec – Lunter, Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, Kousal – Flynn, Claireaux, Dufek – Eberle, Bičevskis, Stránský (A). Plzeň: Pavlát – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Lang (A), Kindl, Hamšík – Bulíř (A), Mertl, Musil (C) – Blomstrand, Thorell, Suchý – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Malát, Žejdl, Kuťák.

Lukáš Chuchválek, bkboleslav.cz