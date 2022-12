Dva, nula, nula, jeden a zase nula. Taková je střelecká statistika mladoboleslavských Bruslařů v posledních pěti extraligových zápasech. Zatímco dvě branky proti Hradci Králové na výhru stačili, další čtyři zápisy nepřinesly na bodové konto nic. A to v nedělním zápasu hosté přestříleli domácí Moru 33:22.

Domácí Olomouc se prosadila dvakrát, obě branky padly v prostřední části hry. Karel Plášek se po spolupráci s Jakubem Navrátilem dostal k dorážce, z těsné blízkosti překonal Krošelje a poslal Olomouc dvě minuty po polovině zápasu do vedení. To ještě necelé dvě minuty před koncem třetiny v početní výhodě domácí navýšili. Jakub Orsava obdržel na levý kruh přesnou přihrávku od Lukáše Nahodila a osamocen z pokleku poslal puk do protipohybu boleslavského gólmana.

Neskutečný obrat a další cenný skalp. Benátky přestřílely Příbram

Mora ve třetí třetině přežila přesilovku hostů i jejich hru bez brankáře a pohlídala si zisk tří bodů. V závěrečných sekundách si to ještě pěstně rozdali Švrček s Fořtem, pak už mohly propuknout olomoucké oslavy. Naopak Boleslav má na svém kontě čtvrtou prohru v řadě. O prolomení série zabojují Bruslaři už v úterý, kdy na domácím ledě přivítají českobudějovický Motor.

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 2:0

Branky a nahrávky: 32. Plášek ml. (Navrátil, Strapáč), 39. Orsava (Nahodil, Knotek). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Axman, Synek. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4005.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Rutar, Rašner, Mareš, Švrček, Řezníček – Bambula, Knotek, Orsava – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Ministr, Anděl, Handl.

Boleslav: Krošelj – Pýcha, R. Jeřábek, Jánošík, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský – Šmerha, Závora, M. Beránek.