Třetí domácí zápas během pěti dnů měli v úterý na programů hokejisté Bruslařského klubu Mladá Boleslav. Duel s Hradcem Králové se ale nakonec v původně plánovaném termínu hrát nebude. Důvodem je marodka v kádru středočeského mužstva.

Tipsport extraliga, 15. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera | Foto: Jan Pavlíček

Vedení boleslavského klubu požádalo o odložení zápasu 16. kola kvůli virovému onemocnění vyššího počtu hráčů. „BK Mladá Boleslav tímto soupeři děkuje za vstřícnost a vyhovění této prosbě. Obě strany momentálně ve spolupráci s vedením soutěže pracují na nalezení nového termínu utkání. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti,“ vzkázal klub na svých stránkách.

Na sociální síti se pod příspěvkem okamžitě začaly v narážce na aktuální špatnou sportovní formu a postavení na poslední příčce tabulky týmu trenéra Kalouse množit hlavně uštěpačné poznámky.

"Co to prostě zkontumovat? Výsledek bude asi lepší, než kdyby se to odehrálo," napsal jeden do diskuse. "Z toho postavení v tabulce museli dostat virózu i místní fanoušci," přidal se další. "Tak aspoň mají čas vyladit formu. Pauza nám prospěje," objevil se i jeden pozitivní.