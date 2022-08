Před koncem třetiny boleslavský Bičevskis sice sklepl puk do plzeňské klece, ale gól neplatil, protože hůl měl příliš vysoko. A Plzeňští poté dál navyšovali náskok. V úvodu prostřední periody se z vrcholu levého kruhu trefil Zámorský, opět zadák. A na 3:0 pro Plzeň upravil tvrdou ranou z voleje Piskáček, další z noviců v plzeňské defenzivě.

Bruslaři vzápětí snížili, když puk za čáru dorážel Šmerha. Měli i další šance, ale dočkali se až v 50. minutě, kdy skóroval Pláněk. V závěru ještě svěřenci trenéra Čiháka při hře bez gólmana dostali puk do sítě hostů, ale bylo to až po přerušení hry. Plzeň se tak v přípravě dočkala druhé výhry.

„Je to stále příprava, zkoušíme nové věci. Myslím si, že to bude lepší a lepší. Musíme zlepšit důraz do brány,“ řekl po utkání střelec prvního boleslavského gólu Tomáš Šmerha.

Další herní test čeká bruslaře v úterý v Litvínově.

Očima trenérů

Petr Haken (BK Mladá Boleslav): „Myslím si, že pro nás tam byla spousta herně zajímavých věcí i spousta pozitivních věcí. Bohužel, výsledkově jsme zápas nezvládli a rozhodlo určitě to, že jsme měli spoustu šancí a naše zakončení nebylo takové, jak bychom si představovali. Bereme to jako další test na soutěž, která se nám pomaličku blíží. Zítra si to rozebereme, pokračujeme dál a myslím si, že je pro nás důležité se poučit z věcí, které se nám nepovedly, a být příští týden lepší.“

Miloš Říha (HC Škoda Plzeň): „Po těch několika posledních špatných zápasech jsme museli hodně pracovat. Myslím, že tam byla nějaká zlepšení, byť ten zápas nezačal pro nás úplně dobře. Bylo pozitivní, že v některých věcech jsme se zlepšili. Samozřejmě byl vynikající náš brankář Pavlát, který podal fantastický výkon. Díky tomu nás dovedl k vítězství, které je, myslím si, cenné. Boleslav hraje výborný hokej.“

Příprava: Mladá Boleslav – Škoda Plzeň 2:3

Třetiny: 0:1, 1:2, 1:0. Branky a nahrávky: 32. Šmerha (Jánošík, Bičevskis), 50. Pláněk (Lantoši) – 10. Budík, 23. Zámorský (Blomstrand), 29. Piskáček (Zámorský).

Ml. Boleslav: Krošelj – Pýcha, Pláněk, Lintuniemi, Stříteský, Jánošík, Hanousek, Štich – Åberg, Fořt, Lantoši – Kousal, Najman, Šťastný – Kantner, Kotala, Stránský – Šmerha, Bičevskis, Závora

Plzně: Pavlát – Piskáček, Zámorský, Houdek, Kaňák, Budík, Baránek, Kremláček, Vitaloš – Rekonen, Mertl, Meyer – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Blomstrand, Bitten, Lang – Dvořák, Hrabík, Sedlák.