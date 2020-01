„Jak už jsme se mohli několikrát přesvědčit, opravdu kvalitních hokejových gólmanů, kteří jsou navíc výborní do kabiny, není moc,“ komentuje podpis smlouvy s Krošeljem sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata. „Gašper už druhou sezonu potvrdil svoje kvality, navíc je na něm vidět, že je tu spokojený. Nebylo nad čím váhat,“ dodává.

I osmadvacetiletý obránce Martin Pláněk se už v Mladé Boleslavi zabydlel. Po svém příchodu z Hradce předloni v květnu se stal jedním ze základních stavebních prvků obrany Bruslařů. „Martin je v nejproduktivnějším věku, předvádí dobré a především stabilní výkony. I v jeho případě jsem moc rád, že jsme se domluvili na dalším pokračování,“ hodnotí Radim Vrbata.

Už od svého příchodu z Jihlavy jsou tak nějak nerozdělitelní a snad se dá říct, že boleslavský fanoušek si už neumí jednoho bez druhého představit. A mělo by to tak i pokračovat. „Pavel Kousal i Ondřej Najman jsou jasným příkladem toho, jak mladý hokejista může a měl by růst. Od jejich příchodu k nám předvedli obrovský progres, daří se jim naplňovat potenciál, který mají,“ pochvaluje si Radim Vrbata. „Je u nich předpoklad, že jednou by měli převzít vedoucí role v týmu. Pevně věřím, že u nás i nadále profesně porostou.“

A na závěr ještě jedna zpráva, bohužel smutnějšího ražení – BK Mladá Boleslav a Sabahudin Kovačevič se po vzájemné dohodě rozhodli ukončit spolupráci. „Kovi se teď potřebuje zaměřit sám na sebe a na svůj zdravotní stav. Jsme rádi, že se dostal z nejhoršího, a že se teď může pokusit zabojovat o návrat do profesionálního sportovního života. Vrátil se domů na Slovinsko, kde se doléčí a bude rehabilitovat. Je nám moc líto, že jeho působení u nás skončilo takhle a přejeme mu mnoho zdraví a štěstí,“ vzkazuje sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata.