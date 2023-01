Jen několik úvodních střídání v novém týmu stačilo na premiérový zásah Ondřeji Romanovi, kterého před brankou našel další novic z poslední doby Tim Söderlund. Pro zkušeného centra prvního útoku, vracejícího se po angažmá ve Francii, o to pikantnější start, že v mateřských Vítkovicích odehrál drtivou většinu ze svých pěti set extraligových zápasů. Druhým důležitým mužem Boleslavi byl brankář Novotný, který v první třetině znegoval výraznější střeleckou převahu hostí (3:11).

Po změně stran domácí přidali na aktivitě směrem do útoku. Skóre se zatím nepohnulo ani na opačné straně, kde ve velké šanci na srovnání Raskob orazítkoval břevno. Způsobem, jaký se domácím divákům nelíbil, se stav změnil až 139 vteřin před druhou sirénou. Nenápadné nahození před branku odrazila za Novotného záda brusle dojíždějícího ostrostřelce Bukartse, rozhodčí se u videa přesvědčili, že nešlo o úmyslný kop a branku uznali – 1:1.

Na rozdílovou trefu se ve vyrovnaném boji čekalo do 52. minuty. Ondřej Najman nabruslil s pukem do útočného pásma a zakončením z levého kruhu přelstil Klimeše. Z druhého vedení se už ale Středočeši tak dlouho netěšili. Prakticky jen po dobu dvouminutové hry ve čtyřech na obou stranách. Krenželok další pro domácí nešťastnou brankou nastřelením Novotného zpoza brankového čáry srovnal.

V prodloužení si Söderlund vynutil faul, domácí bezmála celé dvě minuty trvající výhodu vylepšili ještě odvoláním Novotného, místo využití ale přišel trest pro Fina v boleslavských službách. Ve čtyřech tak zápas dospěl až do nájezdů. V nich se jako první prosadil ve třetí sérii hostující Marosz, za domácí srovnal na poslední chvíli Najman. Oba střelci si vzápětí střihli neúspěšné repete a drama tak pokračovalo až do osmé rundy, kdy zavěsil Lantoši, zatímco Marosz znovu ztroskotal na Novotném.

Trenéři po utkání

Petr Haken, Mladá Boleslav: Vyrovnané utkání, v každé fázi utkání měl jeden z týmů navrch. Škoda, že jsme nerozhodli už při prodloužení v přesilové hře. Vážíme si každého bodu. Jsme rádi, že jsme k jednomu bodu přidali i druhý v nájezdech.

Miloš Holáň, Vítkovice: Až do konce bylo utkání velmi vyrovnané. My jsme měli navrch v první třetině, Boleslav zase ve druhé. Mohli jsme ten zápas prohrát v prodloužení, ale při oslabení ve třech jsme odvedli velmi dobrou práci. V nájezdech jsme pak nebyli dostatečně šikovní, abychom dokázali využít dva mečboly. Těžké utkání, ale každý bod se počítá i jeden je pro nás dobrý. Zvláště proti Boleslavi, která se teď zvedá. Není to úplná spokojenost, ale s ohledem na průběh utkání, kdy jsme v podstatě pořád dotahovali, jsme za bod rádi.

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Roman (Söderlund, Lantoši), 52. Najman (Klíma), rozhodující nájezd Lantoši – 38. Bukarts (Gewiese, Prčík), 55. Krenželok (Lakatoš). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Frodl, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 2.876.

Boleslav: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Štich, Křepelka – Söderlund, Roman, Lantoši – Stránský, Bičevskis, Šťastný – Lunter, Najman, Klíma – Šmerha, Závora, Dvořáček. Trenér: Jiří Kalous

Vítkovice: Klimeš (Stezka) – Grman, Mikuš, Prčík, Raskob, Gewiese, Stehlík, Fibigr – Lakatoš, Marosz, Krenželok – Bukarts, Krieger, Lednický – Kotala, Dej, Kalus – Půček, Chlán, Bernovský. Trenér: Miloš Holáň.