S desátým místem po základní části a koncem v předkole play-off nepanovala v Mladé Boleslavi spokojenost. Vedení hokejového klubu proto před nadcházejícím ročníkem extraligy udělalo řadu změn a doufá v lepší umístění. Pomoci k tomu má i o něco vyšší rozpočet než v předchozích sezonách. „Držíme si svůj standard a díky našim významným partnerům se povedlo rozpočet navýšit. Je slušně navýšen, abychom byli v dobrých částech tabulky,“ prozradil generální manažer klubu Jan Tůma.

„Přál bych si, aby nebyly nervy, abychom hráli v klidu a vylepšili loňskou sezonu, kdy jsme dávali málo gólů a moc jsme nebodovali. Věřím, že to bude lepší,“ vyhlásil na tiskové konferenci Jan Plachý, který vstupuje do své dvacáté sezony coby spolumajitel klubu.

Loni mu bruslaři mnoho radosti neudělali. V základní části skončili až na desátém místě a nastříleli nejméně branek ze všech účastníků naší nejvyšší soutěže. I proto se s play-off rozloučili už v předkole, v němž nestačili na brněnskou Kometu.

„Co se týče herní stránky, nemyslím si, že to loni bylo špatné. Produktivita ale ovlivnila konečné umístění v tabulce. Pokud to prolomíme pozitivně a začneme střílet branky, tak doufám, že nás to posune do klidných vod a vybojujeme si dobré místo před play-off. Pak uvidíme,“ vyhlásil trenér mužstva Jiří Kalous, který se na lavičku postavil v průběhu poslední sezony.

Příprava na nový ročník však jeho svěřencům po výsledkové stránce nevyšla vůbec podle představ. Z osmi zápasů vyhráli bruslaři jen dva a znovu dopláceli na nedostatečnou produktivitu. V prvních sedmi zápasech totiž vstřelili jen sedm branek a jeden rozhodující gól přidali v samostatných nájezdech. Chuť si spravili až v generálce na extraligu, když doma rozstříleli prvoligovou Slavii 7:0.

„Příprava splnila to, co jsme očekávali. Hledali jsme skladbu útoků a obranných dvojic. Proti Slavii jsme konečně nastoupili kompletní. Provázely nás malinké zdravotní trable, vždycky tam byl zásah do sestavy. Do příštího týdne doufám, že už se po zdravotní stránce nic nestane. Měli bychom nastoupit ve stoprocentním stavu,“ prozradil mladoboleslavský kouč.

Jeho tým prošel přes léto zásadní proměnou. Bruslaře opustila dvanáctka hokejistů a jako posily přišli brankář Jan Růžička, obránci Jan Štibingr, Zach Osburn a Filip Pyrochta a útočníci Filip Suchý, Matti Järvinen, Pavol Skalický a Juhamatti Aaltonen. Právě od zahraničních hráčů si v Mladé Boleslavi hodně slibují.

„Bylo hodně změn, některé byly vynucené, některé se udály, protože jsme chtěli. Do začátku sezony půjdeme s tímhle kádrem, kterému věříme. Do konce ledna, kdy je prostor, se může pořád něco udát. Určitě ale vykopneme s těmihle kluky,“ uvedl na konto složení týmu sportovní ředitel Martin Ševc.

Dobře postavit tým se mu povedlo i dle názoru obránce Pyrochty, který by měl jít do sezony rovnou jako asistent kapitána Jana Stránského. „Kabina je za mě super. Přišel jsem ze Švédska a musím říct, že kluci na mě byli hned hodní. Uvítání mi zlehčili. Nikoho jsem neznal, takže bylo super, že se takhle zachovali,“ pochvaloval si sedmadvacetiletý bek, který by měl v týmu plnit hodně důležitou roli.

„Vždycky jsem věřil, že když se bude dařit týmu i mně něco naskáče do statistik. Doufám, že si na ledě všichni pomůžeme,“ vyhlásil závěrem.

Mladoboleslavští hokejisté vstoupí do nového extraligového ročníku v pátek 15. září. V úvodním kole je rovnou čeká derby na ledě Liberce.